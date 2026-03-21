« Elle adore sa nouvelle vie », désorientée à son arrivée, cette chienne se transforme en seulement 24 heures grâce à l'amour

Certains animaux de refuge ont besoin de temps pour s’adapter à leur nouvelle vie. En quelques jours ou semaines, leur comportement et leur regard peuvent changer radicalement. Sur la plateforme Reddit, une femme a par exemple montré la belle transformation de sa chienne, 24 heures après son arrivée. Le contraste est saisissant !

Dans un message publié sur Reddit, une femme connue sous le pseudonyme u/xamlax a publié des photos de sa nouvelle chienne, qu’elle a adoptée en refuge. Comme le rapporte le média Newsweek, la transformation est remarquable !

Sur la première image, on peut voir l’ex-pensionnaire de refuge assise à côté de sa gamelle. Son regard exprime une certaine anxiété. Puis, d’autres photos montrent cette même boule de poils adorable profitant de sa nouvelle vie. Câlin dans le canapé, sieste en gardant les 4 pattes en l’air, grand sourire satisfait à côté de l’un de ses nombreux jouets… Seulement 24 heures séparent le premier cliché des suivants.

« Elle adore sa nouvelle vie »

« Elle a mis une journée et maintenant tout l'appartement est à elle, a indiqué xamlax, au refuge, elle s’appelait Pumpkin, et on trouvait que ça lui allait bien, alors elle garde ce nom ! »

Comme le prouvent les photos, la chienne était parfaitement détendue et à l’aise dès le lendemain de son arrivée, ce qui a réchauffé le cœur de nombreuses personnes. Depuis sa mise en ligne, la publication de l’adoptante a reçu plus de 4 000 votes positifs.

© u/xamlax / Reddit

« Oh là là, elle a tellement confiance en toi ! Profite de votre magnifique voyage ensemble », écrit une internaute. « Elle ADORE sa nouvelle vie », indique une autre utilisatrice. « Je fais du bénévolat dans un refuge et je vois nos chiens quand ils sont anxieux, stressés et généralement pas toujours dans leur meilleure forme. J'ai hâte de voir des photos d'eux après qu'ils sont rentrés chez eux. Mes préférées, ce sont les photos d'eux sur le canapé complètement épuisés après s'être détendus », confie Lance_Henry1.

Ce témoignage a trouvé écho auprès de nombreuses personnes, qui connaissent bien le bouleversement émotionnel que peuvent vivre les animaux sauvés, une fois qu’ils quittent le refuge pour rejoindre leur nouveau foyer.

En une seule journée, la belle Pumpkin semble avoir trouvé ses marques. Comme quoi, certains chiens adoptés peuvent s’adapter rapidement dès qu’ils se sentent en sécurité et aimés !

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© u/xamlax / Reddit