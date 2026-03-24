Bloquées par une violente tempête de neige, 2 employées dorment au refuge pour nourrir les animaux

Dans un refuge du Michigan, aux États-Unis, 2 employées ont décidé de passer la nuit sur place pour prendre soin des animaux. La raison ? Une tempête de neige ravageait la région et rendait les déplacements quasi impossibles. Grâce à leur dévouement, les pensionnaires n’ont manqué de rien au cours de cette période difficile.

Certaines personnes au grand cœur s’engagent corps et âme pour nos amis les animaux. Lorsqu’une tempête de neige a bloqué l’entrée du refuge américain Upper Peninsula Animal Welfare Shelter (UPAWS), rendant les déplacements extrêmement difficiles, Theresa et Addie ont pris la décision de rester sur les lieux pour s’occuper des pensionnaires.

Elles ont ainsi déroulé leurs sacs de couchage sur le sol de l’établissement, et ont fait en sorte que leurs protégés ne manquent de rien. Les 2 employées voulaient être sûres qu’ils soient nourris et soignés.

« Il ne s'agissait pas de confort, mais d'être présents pour les animaux, explique une porte-parole de l’association à la rédaction de Newsweek, elles se sont reposées où elles le pouvaient, ont veillé sur les animaux tout au long de la nuit et se sont assurées que tout se déroule comme prévu. »

© Upper Peninsula Animal Welfare Shelter / Facebook

Une seconde nuit au refuge

Sur Facebook, la publication relatant l’histoire de Theresa et de Addie a récolté près de 6 000 mentions « j’aime ».

« Je crois que lorsque vous faites passer les besoins de ceux qui sont impuissants avant vos propres besoins, vous êtes une bénédiction spéciale et vous serez grandement bénis », commente une internaute touchée par l’engagement des employées. « Vous êtes tout simplement des femmes incroyables ! Vous me donnez de l’espoir dans ce monde parfois cruel », confie une dénommée Margaret. « Vous êtes des anges ! Merci de prendre soin de tous ces animaux. Le monde a besoin de plus de gens comme vous », écrit une autre utilisatrice du réseau social.

Dans un autre message publié le lendemain, nous apprenons que Addie a dû passer une autre nuit au refuge, en raison des conditions météorologiques extrêmes. « Notre priorité en ce moment est la sécurité de notre personnel et la prise en charge des animaux. Addie, membre du personnel, restera à nouveau au refuge ce soir pour s'assurer que les animaux continuent d'être nourris, de recevoir des médicaments et de sortir au besoin. Ce sera la deuxième nuit pour elle », déclare UPAWS.

« Ils ne sont pas là pour l’argent »

La présence de Theresa et de Addie a permis de garantir la sécurité et le bien-être des animaux, alors que de nombreux membres du personnel étaient bloqués chez eux à cause de la neige. Bien que les conditions hivernales rendissent les tâches au refuge plus exigeantes, les 2 femmes n’ont jamais baissé les bras.

« Notre personnel considère vraiment ces animaux comme des membres de la famille, conclut la porte-parole de l’association, ils ne sont pas là pour l’argent, mais parce qu’ils se soucient profondément de chaque animal de notre refuge. »

Le conseil de Woopets : comment protéger son chien de la neige ?

Lorsque la neige dépose son manteau blanc en hiver, il est primordial de protéger votre fidèle compagnon contre l’hypothermie, les gelures, mais aussi les intoxications contre l’antigel et le sel de déneigement.

Pour ce faire, nous vous recommandons :

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De limiter le temps passé dehors.

D’utiliser un manteau adapté au gabarit de votre chien.

De protéger ses pattes (rinçage et séchage après chaque sortie dans la neige, puis utilisation d’un baume pour les coussinets).

De le sécher correctement en rentrant pour lui éviter de rester humide.

De surveiller son alimentation et son hydratation.

De guetter les premiers signes anormaux (fatigue intense, boiterie…) et de prendre rendez-vous chez le vétérinaire, si besoin.

Lorsqu'il neige, un manteau adapté à la saison et au gabarit du chien peut l'aider à supporter le froid / © Woopets