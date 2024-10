Une cérémonie d’adieux émouvante, mais heureuse pour cette chienne partant rejoindre sa maison pour la vie après 2 ans d'attente

Alfie Ó Súilleabháin est le propriétaire d’un café et concept store, le Creative Grounds, ouvert dans la vie de Wexford (Irlande) en janvier 2024. Mais l’homme n’est pas qu’un entrepreneur, c’est aussi un amoureux des bêtes qui consacre son temps libre à s’occuper de chiens dans le besoin. Sa dernière protégée, Millie, l’a profondément marqué, à tel point qu’il a souhaité l’honorer en lui préparant une cérémonie d'au revoir avant qu'elle rejoigne sa maison définitive.

Alfie savait que son temps avec Millie n’était pas infini. L’homme a sauvé la femelle Lévrier et l’a recueillie le temps de la réhabiliter. L’objectif était de lui redonner confiance pour qu’elle puisse rejoindre une famille aimante.

@creativegrounds / Instagram

De longs mois passés ensemble

Millie faisait partie des chiens sauvés par le bienfaiteur : « J'ai accueilli de nombreux Lévriers secourus au cours des dernières années, tous ayant eu des débuts de vie vraiment terribles et tous s'étant complètement rétablis, puis ayant continué à vivre dans des familles extraordinaires » partageait-il dans un témoignage rapporté par L’Irish Independent.

Millie a passé 2 ans chez son sauveteur, soit beaucoup plus de temps que ses congénères. Alfie tenait à ce qu’elle soit véritablement prête avant de trouver une famille. Il a songé à la garder, mais ses conditions de vie ne lui permettaient pas de prendre soin d’elle comme il l’aurait souhaité. Il préférait qu’elle soit heureuse au sein d’un foyer ayant suffisamment d’espace et de temps pour lui permettre de s’épanouir.

Une cérémonie symbolique

Finalement, Alfie lui a trouvé la famille idéale et bien que cette nouvelle l’ait mis en joie, l’hôte du quadrupède ne pouvait s’empêcher d’éprouver de la tristesse en sachant qu’il ne partagerait plus son quotidien avec lui : « Millie a connu un début de vie très difficile et ce sera la chienne à qui il sera le plus difficile de dire au revoir. Elle est adorée non seulement par nous, mais par presque tous ceux qui la rencontrent » affirmait-il.

En effet, Millie passait du temps au café de son maître temporaire et rencontrait de nombreuses personnes. Alfie savait qu’elle manquerait à ses clients et à sa famille, alors il a décidé de lui organiser une grande cérémonie de départ pour que tout le monde puisse lui dire au revoir. Elle aura lieu le dimanche 13 octobre et l’homme s’attend à recevoir beaucoup de monde, car Millie était très aimée !