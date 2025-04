Une femme vient en aide à une passagère mal en point dans le bus et un homme en profite pour voler un de ses chiens alors qu'elle était au téléphone avec les secours

Sharon McCall prenait le bus à Southport (Angleterre) avec ses 2 chiens quand elle a remarqué une femme mal en point. Son bon cœur l’a poussé à aider cette personne et, de ce fait, elle n’a pas prêté attention à l’homme qui rôdait autour de sa poussette contenant les animaux. Ce n’est que quelques minutes plus tard qu'elle a remarqué l'absence de Joey, l'un des quadrupèdes.

Sharon n'a rien vu venir, car elle était préoccupée par une dame qui tombait constamment dans le véhicule. Elle était au téléphone avec les secours et le malfaiteur en a profité. Voyant qu'elle était affairée à autre chose, il a subtilement récupéré l'animal et est descendu du bus pour en prendre un autre.

Gabrielle McCall / Facebook

Des recherches incessantes

Sharon a finalement remarqué que Joey avait disparu. Elle a commencé à l'appeler au départ, pensant qu'il s'était simplement éloigné, mais elle a vite compris qu'il n'en était rien. En effet, selon Lancs Live, une femme âgée lui a indiqué avoir vu un homme partir avec son animal dans les bras.

Cela ne faisait plus aucun doute, Joey avait été volé. D'autant plus qu'il s'agit d'un Loulou de Poméranie, race prisée pouvant se vendre à plusieurs milliers d’euros. Évidemment, pour Sharon, la valeur de Joey était bien plus que pécuniaire. Il était son partenaire dans la vie de tous les jours et son absence l'a beaucoup peiné. Elle n'était toutefois pas prête à abandonner et, aidée par sa fille, a intensifié les recherches pour le retrouver.

Les montagnes russes émotionnelles

Les femmes ont placardé des affiches et publié de nombreux messages sur les réseaux sociaux avec la photo du quadrupède. Les publications ont eu un tel retentissement que 24 heures seulement après les signalements, la piste de Joey a été retrouvée. Il avait été emmené dans un centre de probation par son voleur et un membre du personnel l’avait reconnu : « Une des employées du bureau avait vu l'histoire de Joey et m'avait envoyé un message disant qu'ils le détenaient, et nous sommes allées le chercher », partageait Gabrielle, la fille de Sharon.

En se rendant sur place, ces dernières ont constaté qu’il s’agissait bien du toutou, lequel a pu rentrer sain et sauf chez lui : « Nous sommes très soulagées et très chanceuses », assurait Gabrielle. Une enquête est en cours pour identifier le voleur.