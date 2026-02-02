Le chien le plus triste du refuge devient « le plus heureux » avec en prime une transformation physique impressionnante (vidéo)

C’est un chien complètement « brisé » qui a poussé les portes d’un refuge de Louisville (Kentucky, États-Unis). Après avoir subi les affres de l’errance, Bear était atrocement maigre et effrayé par les humains. Heureusement, il a pu compter sur le soutien de personnes au grand cœur pour prendre un nouveau départ dans la vie.

Les agents des Metro Animal Services de Louisville ont pris en charge un pauvre chien, qui avait connu une longue et éprouvante période d’errance. À son arrivée au refuge, l’ex-va-nu-pattes affichait un regard rempli d’effroi.

« Il était cachectique, abattu, timide et terrifié », confie une porte-parole de l’organisation au micro de FOX 5. Lors de leur première rencontre, l’animal – nommé affectueusement Bear – « s’est caché derrière un autre membre du personnel, incapable de surmonter sa peur d’interagir avec les gens et les autres chiens ».

© Metro Animal Services

Un passé tragique

Son histoire, partagée sur les réseaux sociaux, a ému un grand nombre de personnes. Si aucun adoptant n’a pointé le bout de sa truffe, le personnel des Metro Animal Services a toutefois obtenu de plus amples informations sur son passé.



En effet, un voisin de son propriétaire initial l’a reconnu et expliqué que ce dernier avait été assassiné en 2019. Le chien avait alors été pris en charge par un proche du défunt, qui a ensuite été incarcéré. C’est ainsi que Bear, livré à lui-même, sans personne pour l’aimer, s’est retrouvé à battre le pavé.

© Tribe Animal Sanctuary

« Le chien le plus heureux du sanctuaire »

À la suite de son sauvetage, Bear a été transféré au Tribe Animal Sanctuary, qui lui a offert de meilleures conditions de vie. Examiné par un vétérinaire, le toutou souffrait de problèmes de santé divers à l’origine de douleurs. Un traitement a donc été mis en place pour le soulager, avant de l’opérer. De plus, ses bienfaiteurs se sont donné pour mission de lui faire reprendre du poids de manière progressive. À son arrivée, le grand Bear affichait seulement 35 kg sur la balance.

« Nous avons pensé qu'avec une nouvelle année et un nouveau départ arrivant pour ce garçon, il avait besoin d'un nouveau nom », précisent ses bienfaiteurs. En effet, le chien ne s’appelle plus Bear, mais Dembe qui signifie « paix » dans l’une des langues parlées en Ouganda.

Dans une publication Facebook datant du 13 juillet 2025, le Tribe Animal Sanctuary indique que Dembe se porte à merveille. Dans une vidéo, on peut voir qu’il est joyeux et a désormais un bon poids. « Dembe a été appelé le chien le plus triste du refuge, écrivent ses anges gardiens, on l'appelle maintenant le chien le plus heureux du sanctuaire ! »