Un Loulou de Poméranie et un pigeon entretiennent une complicité inattendue et forment un duo inséparable (vidéo)

Joji et PJ sont liés une amitié improbable, mais fusionnelle. Chaque jour, cette chienne et ce pigeon font vivre des aventures exceptionnelles à leur maîtresse, qui a décidé de se livrer avec émotion sur le quotidien qui l’unit à ses 2 petits protégés.

Julie Vung vit à Ottawa, capitale du Canada, en compagnie de 2 animaux adorables. La trentenaire est l’heureuse maîtresse de Joji, une Loulou de Poméranie, et de PJ, un pigeon domestique, qui ont choisi de profiter pleinement l’un de l’autre.

Un lien hors du commun

En effet, Joji et PJ ne se quittent jamais. Les recoins de leur ville n’ont plus aucun secret pour eux. « Nous aimons faire de petites randonnées et explorer les différents parcs d’Ottawa, explique leur maîtresse. PJ et Joji marchent côte à côte en reniflant et en prenant tout ce qu’ils trouvent. »

C’est comme s’ils se connaissaient depuis toujours. Pourtant, Joji n’a fait la connaissance de PJ qu’à l’âge de 12 ans. « PJ est un pigeon domestique. Elle a eu 3 ans à la fin du mois d’avril, et j’ai adopté Joji il y a 15 ans. Elle avait été abandonnée devant une clinique vétérinaire », se souvient Julie.

Ces 2 « soeurs » que tout oppose sont devenues de petites stars sur Instagram. Elles comptent aujourd’hui plus de 11 000 followers. Julie adore partager les voyages qu’elle réalise à leurs côtés. « Je vais partout avec elles », disait-elle à Metro.

« Avoir un pigeon comme animal de compagnie est très gratifiant »

La trentenaire est aussi revenue sur le lien particulier qui l’unit à PJ, une relation « très différente de celle que l’on a avec un animal de compagnie classique », soutient-elle.

« Premièrement, les oiseaux sont monogames, alors ils choisissent généralement leur humain préféré. Ils sont constamment accrochés à vos épaules, ils vous picotent le nez et les yeux pour que vous soyez bien propre. Ils sont très aimables avec vous et adorent vous toiletter comme ils le feraient avec leurs congénères. »

Julie partage des instants privilégiés avec PJ, et elle ne s’en passerait pour rien au monde. « Mon moment préféré avec PJ est le matin, dès que le soleil se lève, elle vole dans ma chambre, s’installe à côté de mon oreiller et roucoule doucement, confie-t-elle. Elle fait ensuite la sieste avec moi jusqu’à ce que je sois prête à sortir du lit. »

Julie adore ses animaux, et elle est heureuse de pouvoir profiter d’une complicité hors du commun avec sa boule de plumes préférée. « Avoir un pigeon comme animal de compagnie est très gratifiant », conclut-elle.

