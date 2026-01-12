Alors qu'il était sur le point d'être euthanasié, ce chien incompris reçoit une nouvelle à temps qui lui sauve la vie

Zeus, issu d’un croisement entre un Dogue Allemand et un Pitbull, était sur le point de se faire euthanasier. Heureusement, le destin a mis une personne au grand cœur sur sa route, qui a tout fait pour le sauver de ce sort injuste.

Un refuge du Nouveau-Mexique a récemment accueilli un chien à l’allure particulière, fruit d’un croisement entre un Dogue Allemand et un Pitbull. L’animal errant, nommé Zeus, affichait 31 kg sur la balance à son arrivée.

Comme « il présentait des signes d’éducation canine », ses bienfaiteurs ont supposé qu’il eût eu une famille. Toutefois, le brave toutou n’était pas identifié et personne ne l’a jamais réclamé.

© Whitney Burton

Sur la liste d’euthanasie…

D’après un article publié dans les colonnes de Newsweek, « les tentatives de placement de Zeus auprès de refuges spécialisés dans sa race ont échoué, car il n’était pas jugé suffisamment représentatif de l’une ou l’autre race pour être admis ». En effet, ces organisations acceptent exclusivement les Grands Danois ou les Pitbulls de pure race.

De plus, il se montrait soi-disant agressif envers les autres animaux. Toutes les options étant épuisées, Zeus était sur le point de connaître un sort funeste : l’euthanasie. Par chance, une policière d’Albuquerque qui est également bénévole dans le domaine de la protection animale a eu vent de son histoire. Whitney Burton était déterminée à le sauver.

© Whitney Burton

Un chien « incompris »

Interviewée par nos confrères d’outre-Atlantique, Whitney Burton a expliqué que certaines informations concernant Zeus étaient erronées. D’après ses observations, il s’agissait en fait d’un « chien sociable et affectueux, capable d’interagir de manière appropriée avec les autres canidés, en particulier les femelles ».

À son arrivée au refuge, il était simplement pétri de peur et de stress. Whitney a constaté que Zeus était un « incompris ». Avec de la patience et de la bienveillance, il a révélé une grande capacité d’affection et un désir profond d’interagir positivement avec son entourage.

Hélas, la date de son euthanasie, prévue le 4 novembre, approchait dangereusement… Avec l’aide d’une autre bénévole, nommée Alexandria Forrester, Whitney a lancé une ultime bouteille à la mer sur les réseaux sociaux. Et c’est ainsi que la magie a opéré…

© Whitney Burton

Zeus est sauvé !

« Le jour même où Zeus devait être examiné en vue de son euthanasie, il a été adopté, se réjouit Whitney, ce qui lui a permis de trouver un foyer permanent. » Le chien a donc échappé de peu à l’injection létale, et a vu son plus grand rêve se réaliser grâce au dévouement de ces 2 bénévoles au grand cœur !

Désormais, Zeus n’aura plus jamais à avoir peur du lendemain et savoure pleinement le bonheur de la vie de famille.