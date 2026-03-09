Atteinte d'un cancer cette légendaire chienne surfeuse s'offre une ultime vague sous les applaudissements de ses fans

Sur sa plage préférée, la légendaire chienne surfeuse Sugar a fait ses adieux aux vagues sous les applaudissements d’une quinzaine de proches et de fans. A 16 ans et atteinte d’un cancer, la quintuple championne du monde se bat désormais loin de l’océan, soutenue par un élan de solidarité déjà proche d’atteindre son objectif.

Ils étaient une bonne quinzaine à avoir répondu présent sur la plage de Huntington Beach (Californie), après l'appel lancé par le maître de Sugar à venir voir cette dernière surfer une dernière fois. La chienne séniore devenue célèbre pour son habileté sur les vagues doit désormais se consacrer à dompter autre chose : le cancer.

Aux côtés de son humain, Ryan Rustan, Sugar s'est offert une dernière virée sur sa planche le samedi 7 mars, rapportait ABC7 . En regagnant le rivage, amis et anonymes l'ont acclamée, filmée et photographiée, avant de poser à ses côtés pour une magnifique photo souvenir collective.



ABC7

Âgée de 16 ans et pratiquant le surf depuis son premier anniversaire, est considérée comme une légende locale, mais en réalité, sa popularité dépasse largement les frontières de et même de la Californie. 5 fois championne du monde et premier animal à avoir fait son entrée au Panthéon des surfeurs (« Surfers’ Hall of Fame »), elle est connue un peu partout dans le monde.



ABC7

« Merci de nous accompagner dans cette aventure »

Ses nombreux fans avaient donc été tristes d'apprendre récemment qu'elle était atteinte d'un cancer. Ryan Rustan l'avait annoncé début mars, précisant que la longue et difficile route vers la guérison avait déjà commencé bien avant avec une intervention chirurgicale ayant consisté à retirer la tumeur. La chienne doit désormais recevoir des soins intensifs. Ces derniers étant coûteux, une cagnotte solidaire a été créée sur la plateforme GoFundMe. « Chaque don contribue à couvrir mes dépenses et m'aide à me préparer pour l'avenir, peut-on y lire. Sugar a apporté tellement de joie à tant de personnes. Si son histoire vous a touchés, votre soutien, quel qu'il soit, est précieux. Merci de nous accompagner dans cette aventure. »



ABC7

L'objectif de 13 000 dollars (11 300 euros environ) devrait bientôt être atteint, le compteur des contributions affichant déjà 11 000 dollars à ce jour.

A lire aussi : Cette chienne à 3 pattes accepte de manger seulement après avoir reçu un baiser de la part de sa nouvelle maman (vidéo)