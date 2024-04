Une usagère intriguée par la présence d'une chienne seule dans un bus lance l'alerte et déclenche plusieurs jours d'enquête

En remarquant une chienne sagement assise sur un siège et totalement seule, l’usagère d’un bus a tout de suite compris qu’elle s’était égarée et en a informé le service concerné. L’animal était en sécurité, mais il fallait encore retrouver sa famille, ce qui nécessitait de minutieuses investigations.

Lily se souviendra longtemps de sa petite virée en bus qui en a fait une célébrité locale. Cette chienne ayant emprunté seule les transports en commun a fini par retrouver ses maîtres, rapportait CBS News le lundi 1er avril.

Tout avait commencé le vendredi 22 mars. Ce jour-là, une dame était à bord d’un bus de la compagnie de transport RTD (Regional Transportation District), qui dessert Denver et ses environs dans l’Etat du Colorado (Etats-Unis). L’usagère y avait vu une chienne seule, sagement assise sur un siège.



Cette dernière était vraisemblablement montée dans l'autocar depuis une station située dans le sud de Denver. Son voyage s’est terminé dans le comté d’Adams, le service de contrôle des animaux local étant intervenu après avoir été contactée par la passagère.

C’est ensuite l’équipe du refuge Riverdale Animal Shelter, situé à Brighton dans le nord de la ville, qui a pris en charge la croisée Rottweiler de 2 ans.



Comme chaque fois qu’un animal de compagnie errant ou en divagation est découvert, Tabitha Gormley et les autres membres du personnel du refuge de Riverdale l’ont passé au lecteur de puce d’identification. Si ce dernier leur a révélé que la chienne en portait bien une, les informations qu’elle renvoyait n’étaient, hélas, plus d’actualité.

Les retrouvailles, 11 jours après

Ils ne se sont pas découragés pour autant et ont entamé un véritable travail d’enquête pour tenter de retrouver les coordonnées des propriétaires de la « resquilleuse » à 4 pattes. Tabitha Gormley et son staff ont ainsi épluché les avis de recherche et multiplié les contacts pendant une bonne semaine et demie. Leurs efforts ont finalement été récompensés et la famille de Lily a pu être jointe.

Les maîtres de la chienne sont arrivés le lundi 1er avril au refuge, où d’émouvantes et joyeuses retrouvailles ont eu lieu (vidéo ci-dessous).

« Merci à tous ceux qui ont aidé à faire passer le mot et à rendre ces retrouvailles possibles », peut-on lire sur le post Instagram du refuge de Riverdale.