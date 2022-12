Une femme tente de porter secours à une famille de Pitbulls abandonnés, mais sa mission s'annonce périlleuse

The Dodo revient sur l'histoire de Donutfest, maman de 4 chiots, et leur rencontre avec Donna Lochmann au mois d'octobre dernier. Toutes ces boules de poils vivaient dans des conditions catastrophiques, jusqu'à ce qu'elles croisent la route de leur ange gardien.

Première étape : la maman

Donna a l'habitude d'apprivoiser les chiens dans le besoin. Elle connaît les règles à respecter pour que leur capture et leur sauvetage se passent bien. Le jour de son intervention dans le Missouri, elle savait donc que la priorité pour elle était de s'intéresser à Donutfest.

La femme a vu les chiots en premier, mais elle s'est "d'abord dirigée vers la mère". "Je ne savais pas comment elle réagirait si je prenais ses bébés" explique-t-elle.

C'est à l'aide d'une boîte de saucisses qu'elle a réussi à gagner les faveurs de Donutfest. Morte de faim, la chienne s'est laissée attirer vers l'intérieur du véhicule de Donna, ouvrant le champ des possibles à cette dernière pour s'occuper des chiots.

Deuxième étape : les petits

Ceux-ci étaient éparpillés aux 4 coins de ce jardin abandonné. Les capturer n'allait pas être une mince affaire, mais Donna a pris son temps.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

La première boule de poils qu'elle a repérée se trouvait près d'une clôture, et s'est mise "à hurler" lorsque la femme s'est approchée d'elle. "Je n'arrive pas à croire que personne dans le quartier ne soit sorti pour voir ce qu'il se passait" déplore la bonne samaritaine.

2 autres chiots étaient cachés dans les mauvaises herbes, et un dernier était recroquevillé sur un canapé abandonné. Tous ont tenté de fuir à l'arrivée de Donna, et l'ont fait courir plus d'une fois !

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Toujours équipée de son arme secrète (la nourriture, bien sûr !), la femme a réussi à mettre toute la famille touffue dans sa voiture, et à la conduire au refuge.

Prêts à écrire le nouveau chapitre de leur vie

Une fois sur place, Donutfest et ses bébés ont passé des examens vétérinaires très encourageants. Ils étaient tous en bonne santé. Les chiots ont rapidement été confiés au sein de familles d'accueil, et reçu de nombreuses demandes d'adoption. Il y a fort à parier que celle-ci se fera le plus vite possible.

A lire aussi : Des chiens de recherche et leurs maîtres effectuent une ascension symbolique pour commémorer les victimes du 11 septembre

Pour Donutfest, malheureusement, les choses prennent un peu plus de temps. Elle n'attire pas encore l'attention des adoptants potentiels, au grand regret des membres du refuge. La chienne qui affiche un sourire permanent sur son visage est décrite comme une boule de poils "heureuse, pleine d'entrain qui adore les personnes qui s'occupent d'elle et les promenades".

Les bénévoles espèrent de tout cœur qu'elle sera adoptée dans les prochains jours. En attendant, ils lui offrent tout l'amour qui lui a tant manqué.