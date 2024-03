Le toilettage change la vie d'un chien errant assailli par la douleur à cause de son pelage emmêlé

L’errance et l’état de son pelage faisaient terriblement souffrir Wylar, un chien découvert livré à lui-même dans la rue. L’association qui l’a pris en charge l’a toiletté et choyé, avant de le proposer à l’adoption. Le petit quadrupède n’a pas eu à attendre bien longtemps de découvrir sa nouvelle maison.

Un chien errant en détresse, recueilli par une association, a été rapidement adopté par un militaire à la retraite après son sauvetage, rapportait Southern Living.

Wylar, chien de type Bichon, avait été repéré seul dans l’une des rues de Tampa, dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis). Le petit canidé à la robe blanche avait le poil en si mauvais état et tellement emmêlé qu’il lui causait de terribles douleurs.



Humane Society of Tampa Bay / Facebook

Malgré la souffrance, Wylar se montrait très affectueux envers l’équipe de la Humane Society of Tampa Bay, qui l’a pris en charge.

Dans la foulée de sa découverte, il a été examiné par un vétérinaire, qui a estimé qu’il était âgé approximativement d’un an et demi. Par ailleurs, le praticien a détecté chez le chien la présence de vers du cœur, responsables de la dirofilariose. C’est ce que révélait une publication Facebook de la Humane Society of Tampa Bay.

D’après Regan Blessinger, porte-parole de l’association floridienne de protection animale, « soit il est resté errant pendant très longtemps, soit il n’a pas été correctement pris en charge dans son foyer ».

La chance sourit à Wylar

Le personnel de l’organisation a dû l’endormir pour le raser en toute sécurité. A son réveil, une fois débarrassé de ce pelage qui le gênait et lui faisait mal, Wylar a retrouvé toute sa joie de vivre.

La Humane Society of Tampa Bay a pu le proposer à l’adoption assez rapidement. L’attente d’une nouvelle famille a été tout aussi brève, un vétéran de l’armée de l’air en situation de handicap et prénommé Joe ayant été touché par son histoire.

L’homme avait d’ailleurs déjà adopté auprès de cette association. Il est ainsi devenu le nouveau propriétaire de Wylar.

Regan Blessinger raconte que « Wylar n'a pas perdu de temps pour se poser directement sur les genoux de Joe pendant la rencontre et à partir de ce moment-là, il a su » qu’ils étaient faits l’un pour l’autre.