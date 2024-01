Habitué à ce que les gens l’évitent, ce Rottweiler est fou de joie lorsque quelqu’un lui dit bonjour (vidéo)

Avec sa carrure musclée, Dyce le Rottweiler peut effrayer certaines personnes. Dans la rue, les gens ont même tendance à l’éviter. Cet adorable chien ne demande pourtant que de l’amour et lorsqu’un passant s’arrête pour lui dire bonjour, contrairement aux autres qui le fuient, Dyce est fou de joie. Cette scène réconfortante a été filmée par la maîtresse du toutou et postée sur TikTok pour le plus grand plaisir des internautes.

Dyce est un amour de Rottweiler âgé de 3 ans qui vit aux Pays-Bas avec sa propriétaire Anouk. Selon sa maman, c’est un animal très amical et affectueux. Pourtant, la plupart des gens ne le voit pas de cette manière…

Victime de préjugés injustes

Connus pour leur force et leur loyauté, les Rottweilers sont souvent victimes d’idées préconçues en raison de leur apparence musclée. Ils ont même tendance à inspirer la peur.

« Les gens comprennent mal cette race parce qu’ils ne savent pas comment sont vraiment les Rottweilers », a déclaré Anouk à Newsweek.

Dyce, un gros nounours rempli d’amour, n’échappe malheureusement pas à ces préjugés injustes. « La plupart des gens ont peur de lui à cause de son nom de race, alors ils traversent la rue sans savoir à quel point il est gentil », déplore Anouk.

Une vidéo réconfortante

Pour lutter contre les stéréotypes, Anouk a voulu créer un compte TikTok où elle partage avec les internautes la vie quotidienne de Dyce. Récemment, la jeune femme a posté une vidéo touchante dans laquelle son chien est fou de joie lorsqu’un passant s’arrête pour lui dire bonjour.

Le texte superposé sur la vidéo disait : « Pov : Votre chien est tellement habitué à ce que les gens traversent la rue pour l’éviter, alors quand quelqu’un lui dit bonjour, cela lui fait plaisir. »

« [Les] gens ont vu Dyce marcher vers [eux] parce qu’il les regardait et remuait la queue. Ils ont vu cela et ont voulu lui dire bonjour ; il était tellement excité qu’il a couru vers eux et leur a fait un câlin », a expliqué Anouk. Dans cette vidéo, l’excitation et le bonheur de Dyce sont évidents et font plaisir à voir !

Des réactions compatissantes

Avec près de 152 000 vues jusqu’à présent, la publication a ravi les internautes.

Certains d’entre eux ont laissé un commentaire expliquant que leur chien aussi était victime de ce genre stigmatisation. « Mon Pitbull passe par là aussi. Tout le monde l’évite. Tout ce qu’il veut, c’est de l’amour et des câlins. C’est tellement triste. », a par exemple écrit un utilisateur de la plateforme.

D’autres trouvent tout simplement Dyce adorable. Sa réponse enthousiaste à un simple bonjour d’un inconnu montre en tout cas à quel point cette race peut être douce et affectueuse, bien loin de certains clichés non mérités.