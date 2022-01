« C'était une idée folle » : des saucisses attachées à des drones permettent de sauver la vie d'un chien

Une balade dans le Hampshire (Angleterre) s'est transformée en fiasco le 13 janvier 2022. Millie s'est enfuie et s'est retrouvée piégée au milieu des vasières. Une opération de sauvetage insolite a donc été lancée.

Oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, vous avez bien lu le titre de cet article. Un duo de saucisses volantes a été observé dans le paysage anglais au début du mois de janvier. Comment diable les sauveteurs en sont-ils arrivés à imaginer un tel dispositif ?

C'est simple. Millie a réussi à se défaire de sa laisse lors d'une promenade et s'est enfuie, au grand dam de sa propriétaire. Le toutou, un croisé Jack Russell Terrier / Whippet, a finalement été localisé plusieurs heures après au milieu des vasières. Une situation dangereuse...

À pied et à bord de kayaks, bénévoles ainsi que secouristes ont tout mis en œuvre pour récupérer l'animal en détresse. Hélas, personne n'a réussi à extraire la pauvre Millie en toute sécurité.

© Denmead Drone Search & Rescue

« C'était une idée folle »

Après 2 jours de vaines tentatives, une ampoule s'est allumée au-dessus de la tête d'un pilote de drone. Ce dernier a suggéré d'attirer la chienne avec de la nourriture. 2 appareils équipés chacun d'une saucisse ont flotté droit vers le Robinson du Hampshire. « C'était une idée folle », a déclaré Chris Taylor, président de Denmead Drone Search and Rescue.

© Denmead Drone Search & Rescue

Ainsi, un escadron de saucisses volantes est parti à la rescousse du canidé. Une scène abracadabrante pour n'importe quel promeneur de passage ! Toutefois, ce leurre peu orthodoxe s'est avéré efficace.

Millie n'a pas pu résister à l'arôme alléchant de la viande. Ses sauveurs ont réussi à la déplacer 300 mètres plus loin, dans un endroit sécurisé. « Comme Millie avait faim, cela a fonctionné et l'a éloignée du danger, vers un terrain plus élevé, qui n'irait pas sous l'eau », a expliqué Chris Taylor.

© Denmead Drone Search & Rescue

La chienne et sa maîtresse ont été réunies

Pour autant, l'histoire ne s'est pas terminée sur le succès des saucisses volantes. Après avoir mangé la moitié d'un aliment, Millie s'est échappée dans les bois environnants.

Heureusement, elle a été découverte peu de temps après. Une fois secourue, elle a retrouvé les bras réconfortants de sa propriétaire, rapporte le New York Post dans un article paru le 21 janvier 2022. La mère adoptive de Millie s'est dite extrêmement soulagée.

« C'était un sauvetage inhabituel – ils ne sont pas aussi compliqués normalement », a confié Chris Taylor. Cette mésaventure nous a appris une chose : il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir tellement appétissant des saucisses !

© Denmead Drone Search & Rescue