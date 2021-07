Un chat errant découvert dans un état catastrophique, apprend à marcher avec l'aide des bénévoles (vidéo)

Quand le vétérinaire a examiné Bastet dans la foulée de son sauvetage, ils ont prévenu les bénévoles que cette chatte ne pourrait probablement jamais marcher de sa vie. Ils étaient toutefois fermement décidés à démentir ce pronostic.

Jaina, bénévole au sein de l’association californienne Cats of San Bernardino, avait été appelée par une dame qui venait de découvrir une jeune chatte en mauvaise posture. Comme le raconte Animal Channel, en effet, le félin en question était pris au piège au fond de l’entrée d’une fosse septique.

Son sauvetage a été particulièrement difficile. Jaina n’a pu l’atteindre qu’après l’avoir attirée avec de la nourriture. La chatte était toutefois extrêmement nerveuse et effrayée ; elle sifflait et grognait, puis essayait de mordre et de griffer quand on tentait de la toucher.

A son arrivée au refuge, l’équipe de Cats of San Bernardino ont découvert la cause de l’agressivité de l’animal : la douleur. Ses pattes arrière étaient totalement amorphes et lui faisaient terriblement mal.

Des antidouleurs lui ont été administrés et du réconfort lui a été apporté, pour lui faire oublier un tant soit peu la souffrance en attendant les traitements de fond. Pour le vétérinaire l’ayant examinée, Bastet ne serait probablement jamais capable de marcher.

Du côté de Cats of San Bernardino, on refusait de baisser les bras. La chatte était, elle aussi, de plus en plus déterminée. Jaina et ses camarades lui ont fait faire de l’exercice pour l’aider à retrouver des sensations au niveau de ses pattes arrière.

Le miracle a bien eu lieu

Un jour, ils ont assisté à un petit miracle ; Bastet a plié les genoux. Elle s’est même tenue sur ses 4 pattes pour se nourrir. Elle a continué de progresser les jours et les semaines suivants. Elle pouvait désormais marcher et même sauter.

La transformation de Bastet a été tout aussi spectaculaire sur le plan émotionnel. Le chaton agressif et craintif est devenue une jeune chatte confiante, tendre et recherchant le contact avec l’humain.

Voici son histoire en vidéo :

