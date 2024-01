Une chienne abandonnée près d'une benne à ordures rêve de prendre un nouveau départ dans un foyer aimant

Eh oui, les abandons continuent encore et toujours de faire des ravages… De l’autre côté de l’Atlantique, les membres d’un refuge pour animaux ont découvert une chienne attachée près d’une benne à ordures. Le pauvre quadrupède ne faisait plus qu’un avec les déchets et les feuilles mortes, qui jonchaient le sol.

Ses sauveteurs expliquent dans une publication Facebook datant du 28 novembre 2023 avoir frappé à la porte du bâtiment situé à proximité. Après avoir demandé à leur interlocuteur s’il connaissait la boule de poils, l’homme aurait répondu : « Non, mais elle est là-bas depuis des jours. »

L’équipe, étonnée de ne pas avoir été alertée au sujet de cette situation, était déterminée à libérer la prisonnière. Mais cette dernière, pétrie de peur, demeurait sur la défensive. Quelles épreuves terribles ont bien pu marquer son passé ? Une question qui restera certainement à jamais sans réponse…

La chienne est proposée à l’adoption

Les bons samaritains, qui refusaient de baisser les bras, ont eu l’idée de l’amadouer avec des petites douceurs. Une fois conquise, la belle les a laissés lui attacher une laisse et l’emmener au refuge Stray Rescue of St. Louis (SRSL). Désormais en sécurité, Snapple – son nouveau petit nom – a eu droit à un bon bain, ainsi qu’à une visite chez le vétérinaire : R.A.S. niveau santé !

« Elle a traversé beaucoup de choses et ne fous fait pas encore confiance, ont écrit les membres de l’organisme, notre équipe formidable travaille avec elle et lui montre qu’elle ne sera plus jamais blessée, rejetée ou abandonnée. »

Comme le prouve un article paru dans les colonnes de The Dodo, Snapple semble sortir de sa coquille. Prochaine étape ? L’adoption ! Qui lui ouvrira les portes de son cœur et de sa maison ?