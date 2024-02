Ce grand Rottweiler est impressionné par le nouveau chiot de la famille (vidéo)

On dit que la petite bête ne mangera pas la grande, mais elle peut certainement lui faire peur ! Comme les autres chiens de sa race, Dozer a une carrure plutôt impressionnante, mais est une véritable crème à l’intérieur. Sa réaction en rencontrant le nouveau chiot de la maison le prouve.

Ne vous fiez pas au physique de molosse de Dozer. Ce Rottweiler n’a que de l’amour en lui et pas une once d’agressivité, comme certains stéréotypes le voudraient. Il n’a d’ailleurs pas conscience de sa stature et s’enfuit à toute vitesse quand une petite Bouledogue lui court après.

Cette dernière, une jeune femelle nommée Daisy, est arrivée dans la maison de Kimberly Ward avec son dynamisme de chiot. Ravie de rencontrer un nouvel ami canin et loin de se laisser impressionner par le colosse, elle s’est avancée joyeusement vers Dozer, lequel a pris la fuite, terrorisé par la petite boule de poils.

@dozer_and_lilah / Instagram

« Les premiers jours, il avait un peu peur d'elle »

Il esquivait la jeune Daisy à chaque fois qu’elle tentait une approche et se mettait même en hauteur de peur qu’elle le touche : « Elle voulait jouer avec lui tout le temps, mais il ne savait pas qu’il pouvait être un chiot, lui aussi » témoignait Kimberly, relayée par The Dodo. Cela n’empêchait pas le chiot de gesticuler autour de lui, bien déterminé à se faire un copain.

À force d’insistance, Dozer a commencé à baisser sa garde et à s’amuser timidement avec elle. Puis, quand il a vu à quel point c’était amusant, il s’est laissé prendre au jeu : « La première fois qu'il a couru avec elle et a compris qu'elle le poursuivrait, c'était parti [...] Il a compris qu'il pouvait interagir avec elle ».

Une amitié naissante

À partir de ce moment, les toutous ne se sont plus jamais lâchés. Dozer est un grand frère exemplaire, qui prend toujours soin de ne pas blesser sa sœurette en jouant : « Il savait qu'il était censé être doux avec elle et qu'elle était petite » rapportait Kimberly. Ils partagent désormais des siestes ensemble et de nombreuses parties de jeux.

Comme Daisy débordait d’énergie et que Dozer ne parvenait pas toujours à suivre le rythme, un autre chiot, Mocha, a été introduit dans la famille. Il a aussi su faire sa place dans le cœur du Rottweiler, qui est à présent très bien entouré !