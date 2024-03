Son chien disparaît pour poursuivre un cerf dans la forêt, elle place son dernier espoir en un spécialiste en animaux disparus

De nombreux habitants de Yarmouth, dans l’Etat du Maine (Etats-Unis), ont joint leurs efforts pour tenter de localiser une chienne perdue. A la faveur de cet élan de solidarité couplé à l’intervention d’un spécialiste en matière d’animaux de compagnie disparus, l’histoire rapportée par The Forecast a connu un épilogue heureux.

La chienne en question est une femelle Jack Russell Terrier répondant au nom de Lily. Sa propriétaire Kate Harnden était dans le désarroi le plus total en constatant sa disparition le vendredi 1er mars.



Elle a aussitôt alerté la communauté par le biais de messages postés sur les groupes Facebook locaux. Dans ses avis de recherche, Kate Harnden précisait notamment que Lily portait un manteau et un collier rose avec des médailles sur lesquelles les coordonnées de la famille étaient inscrites.

« Veuillez vérifier sous les terrasses et dans vos garages », demandait la propriétaire de la chienne aux habitants, qui étaient de plus en plus nombreux à se joindre à sa quête. Elle ajoutait que Lily aimait les jouets qui couinent, le bacon et les cachettes étroites.

Kate Harnden n’avait aucune idée précise de la zone où Lily pouvait se trouver, mais l’hypothèse la plus probable d’après elle était que la Jack Russell Terrier s’était lancée à la poursuite d’un cerf jusqu’à s’égarer dans les bois.

« Cette communauté est si spéciale »

Tim Davoren est l’une de ces personnes qui se sont mobilisées. La réputation de cet homme le précédait. Sur Facebook, l’un des internautes l’a présenté comme étant « une machine à retrouver » les animaux perdus.

Il n’a pas tardé à en apporter la confirmation. Le dimanche 3 mars, il a, en effet, réussi à retrouver Lily et à la ramener saine et sauve auprès de sa maîtresse.

« Il n'y a pas de mots assez fort pour exprimer la gratitude que nous ressentons envers chaque personne qui nous a aidés ces derniers jours, a déclaré une Kate Harnden émue et soulagée. Cette communauté est si spéciale. »