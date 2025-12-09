Une femme se rend à un premier rendez-vous galant et se retrouve avec un chien abandonné

Sur les réseaux sociaux, une femme a raconté comment son rendez-vous amoureux a pris une tournure de sauvetage d’animaux. En effet, la personne qu’elle venait de rencontrer l’a entraînée dans une mission pour aider un chien errant en détresse.

Sur Reddit , une utilisatrice connue sous le pseudonyme @punkodance a partagé l’histoire de son premier rendez-vous avec une personne rencontrée sur une application dédiée. Ce moment privilégié s’est terminé par une mission de sauvetage impliquant un Pitbull errant. La narratrice a d’ailleurs pris une décision vis-à-vis de son prétendant suite à cet événement.

Elle n’aurait jamais imaginé se retrouver avec un chien après ce rendez-vous galant, et pourtant. L’autre personne et elle ont passé un moment ensemble, puis se sont dit au revoir. Ils ont continué de converser par message après leur rencontre jusqu’à ce que l’individu lui indique avoir trouvé un Pitbull errant sur le chemin du retour.

Un sauvetage compliqué

L’interlocuteur de @punkodance était en voiture à ce moment et a indiqué avoir mis le chien en sécurité. Néanmoins, il ne savait pas quoi faire de lui, car il n’avait pas la place pour l’héberger. La narratrice s’est alors portée volontaire pour l’aider : « J'ai proposé de l'héberger la semaine suivante, car j'ai un jardin clôturé », témoignait-elle. Son geste de bonté n’a toutefois pas été sans conséquences, car elle s’est fait prendre dans un dilemme à son insu.

En effet, elle craignait de déposer sa protégée dans un refuge par peur qu’elle se fasse euthanasier à cause de sa race. Cependant, elle n’avait pas non plus les moyens financiers de l’assumer, notamment de la faire examiner par un vétérinaire. La personne avec qui elle était en rendez-vous s’est alors proposée pour participer aux frais et amener l’animal à la clinique. Malheureusement, elle n’a pas tenu ses engagements et a laissé la bienfaitrice tout gérer.

Évidemment, l’auteur de la publication a été extrêmement déçu par le comportement de son prétendant et a cessé de lui répondre par la suite. Les internautes l’ont soutenue dans la section des commentaires et ont salué sa bienveillance envers l’animal : « Tu as trouvé une compagne pour la vie. Elle sait qui lui a sauvé la vie. Tu as gagné cette manche », assurait une personne.