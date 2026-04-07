Le mannequin Heidi Klum adopte un chiot de 6 mois que personne n’a choisi lors d’une journée d’adoption

Heidi Klum a craqué pour un chiot de 6 mois resté sans foyer lors d’un évènement d’adoption et n’a pas hésité à en faire le nouveau membre de sa famille. Répondant désormais au nom de Fritz, le petit chien accompagne désormais la top-modèle au quotidien, entre câlins à la maison et virées sur les lieux de tournage d'émissions de télévision.

« Je ne pouvais pas le laisser derrière ». Le célèbre mannequin et animatrice germano-américaine Heidi Klum est tombée sous le charme d'un chiot de 6 mois qui n'avait pas trouvé de famille lors d'un évènement d'adoption aux côtés de 50 de ses congénères. Elle a fini par l'adopter et a ainsi présenté le nouveau membre de sa famille, appelé Fritz, à ses nombreux fans sur Instagram le dimanche 5 avril, rapportait People .

Dans la vidéo en question, elle apparaît souriante et en compagnie du quadrupède installé dans un sac de portage bandoulière. On y entend la native de Bergisch Gladbach, en Allemagne, souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques à ses abonnés.

En légende, elle explique que l'évènement d'adoption avait eu lieu près du studio de tournage de l'une des émissions qu'elle anime (« America's Got Talent » ou « Germany's Next Topmodel »). « Au fur et à mesure que la journée passait, la plupart des chiens ont trouvé un foyer, mais cette petite boule de poils était toujours dans sa cage », poursuit l'épouse du musicien Tom Kaulitz, ajoutant qu'elle a réussi à convaincre ce dernier d'adopter le loulou.

Un compagnon déjà omniprésent

Heidi Klum, qui vit principalement à Los Angeles, a ensuite posté une autre vidéo où le chiot apparaît sur ses genoux pendant qu'elle se prépare pour la journée.

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Enfin, le lundi 6 avril et toujours sur Instagram, Heidi Klum a partagé une nouvelle publication montrant Fritz dans ses bras, tandis qu’elle marchait dans la rue. La photo est accompagnée de la légende « Bring your pup to work day », laissant entendre que le petit chien l’accompagnait sur son lieu de travail, probablement un tournage d'émission.



thehapablonde / Instagram

Avant l’arrivée de Fritz, Heidi Klum et Tom Kaulitz avaient dû faire face à la perte de leurs 2 précédents chiens. Leur fidèle Braque Allemand à poil court Capper s’était éteint en février 2023 à l’âge de 15 ans. 3 semaines plus tard, leur Lévrier Irlandais Anton les quittait à seulement 4 ans.