« Magnifique chien débordant d’amour », un Rhodesian Ridgeback devient l’ambassadeur du bonheur dans un métro (vidéo)

Si un jour vous prenez le métro à Londres, peut-être croiserez-vous Asha. Cette magnifique chienne de race Rhodesian Ridgeback est devenue « l’ambassadrice du bonheur » pour les usagers, comme le prouvent les vidéos publiées sur le compte Instagram @ridgebackasha.

Le Chien de Rhodésie à crête dorsale, aussi appelé Rhodesian Ridgeback, est connu pour sa puissance et son corps musclé. Mais ce formidable compagnon de vie, très sportif, est également doté d’un tempérament doux et calme. Fidèle et aimant, ce cœur tendre a constamment besoin d’affection.

De l’autre côté de la Manche, une représentante de la race nommée Asha a l’habitude de prendre le métro avec son adoptant. Particulièrement amicale et câline, la chienne impressionnante par sa carrure adore rencontrer de nouvelles personnes dans les transports en commun et leur apporter un peu de joie.

© @ridgebackasha / Instagram

Une habituée du métro londonien

Dans une vidéo publiée sur Instagram et relayée par le média Parade Pets, on peut voir cette usagère particulière s’approcher naturellement d’une inconnue pour lui dire bonjour avec tendresse. Ravie de sa présence, la passagère n’hésite pas à la caresser pour son plus grand bonheur et à terminer cette séance toute douce par des tapes amicales.

Après avoir obtenu ce qu’elle voulait, Asha retourne auprès de son adoptant. Ce dernier, habitué aux gestes tendres de sa fidèle compagne à 4 pattes, a indiqué en légende « Faire plaisir à quelqu’un ».

« Je pleurerais si je recevais autant d'amour dans les transports en commun »

Comme le prouvent d’autres clips diffusés sur le compte @ridgebackasha, la chienne répand régulièrement de la joie dans le métro londonien. Véritable rayon de soleil, elle dessine facilement des sourires sur les mines souvent grises dans les transports en commun.

D’ailleurs, les agents la connaissent bien et ne manquent jamais de la saluer !

De nombreux internautes, touchés par ces images, ont largement complimenté l’attitude de la femelle Rhodesian. « Magnifique chien débordant d’amour », commente une personne. « Je pleurerais si je recevais autant d'amour dans les transports en commun. C'est merveilleux », confie un utilisateur d’Instagram.

Comme l’a si bien fait remarquer une dénommée Camille Dubois : « Les chiens ne parlent pas, mais leur amour résonne plus fort que mille mots. »

© @ridgebackasha / Instagram