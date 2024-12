Une après-midi ordinaire se transforme en mission de sauvetage d’animaux pour les passagers d’un tramway (vidéo)

Madison, Ian et une dizaine d’autres personnes ont stoppé leur itinéraire quotidien pour venir en aide à une usagère du tramway. Le chat de cette dernière était parvenu à sortir de sa cage de transport et s’était réfugié sous le véhicule. Une mobilisation générale s’est alors mise en place pour récupérer l’animal.

Le 13 décembre dernier, Madison Millar comptait se rendre au travail en empruntant la ligne 504 King du tramway de Toronto (Canada), comme à son habitude. Elle a toutefois vite compris que son après-midi n’aurait rien d’habituel en remarquant une femme en train de hurler pour que l’on secoure son chat. Elle a alors volé à son secours, tout comme de nombreuses autres personnes.

Madison a été interpellée par les cris de la dame et a compris que le chat de cette dernière était en danger. La propriétaire de l’animal frappait contre la vitre du tramway pour interpeller le conducteur et lui indiquer que le félin se trouvait sous le véhicule. Un groupe de bienfaiteurs, dont Madison faisait partie, s’est joint à elle : « Nous nous sommes retournés tout de suite et nous avons crié. Nous avons couru vers l'avant et avons fait arrêter le tramway », partageait Madison dans un témoignage relayé par The Star.

@pragtikapoor / TikTok

Un sauvetage difficile

Pendant près de 20 minutes, les voyageurs ont tenté de faire sortir le chat apeuré de sa cachette. Il s’était réfugié entre les roues et était tétanisé par la peur. Des bons samaritains sont allés acheter des balais dans un magasin à proximité pour tenter de déloger l’animal. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné : « Nous n'avons pas vraiment pu l'atteindre. Il avait tellement peur qu'il ne bougeait pas, il ne bougeait pas », témoignait Madison.

D’autres personnes sont allées récupérer de la nourriture pour chat pendant qu’une équipe s’est chargée d’arrêter les tramways qui arrivaient dans l’autre sens. La situation semblait bloquée lorsque le chat s’est légèrement déplacé. Madison a profité de cet instant pour le saisir fermement et le tirer vers elle.

Plus de peur que de mal

La propriétaire du félin l’a immédiatement enfermé dans sa cage de transport, soulagée après ces longues minutes d’angoisse. La boule de poils a pu se remettre de ses émotions auprès de sa maîtresse. De son côté, Madison est arrivée en retard au travail, mais son patron ne lui en a pas tenu rigueur puisque c’était pour la bonne cause.

Elle est ravie d'avoir été témoin de l’entraide qui s’est mise en place pour aider l’animal : « On voit toujours ça en ligne, la communauté se rassemble et sauve la situation, et nous en faisons partie. C'était l'heure de pointe du vendredi soir, et nous avons tous pris le relais. C'était vraiment cool. », déclarait-elle.