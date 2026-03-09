Les retrouvailles « surréalistes » entre cette famille et sa chienne bien-aimée disparue sans raison 12 ans plus tôt

Lorsque le téléphone a sonné ce jour-là, Katie Boada n’y croyait pas. Sparkles, sa chienne perdue il y a 12 ans venait d’être retrouvée. Tous les souvenirs sont remontés à la surface et c’est également la fille de Katie qui a été submergée par l’émotion. Ces retrouvailles inattendues sont une vraie leçon d’espoir.

Si la disparition est plutôt courante et toucherait près d’un chien sur 3 au cours de son existence en moyenne (source Petco Love), l’histoire de Sparkles est un peu à part. La chienne a disparu durant 12 longues années après un début de vie passée dans des conditions rêvées auprès d’une famille aimante, en particulier une petite fille de 7 ans aux anges d’avoir une chienne aussi adorable.

« Elle a toujours eu une place très spéciale dans nos cœurs »

Sparkles est arrivée dans la vie des siens alors que la fille de Katie avait 7 ans, explique Newsweek. « Mon ex-mari a donné Sparkles à ma fille », se rappelle la propriétaire, qui ajoute : « Elle était son tout premier animal de compagnie, donc elle a toujours eu une place très spéciale dans nos cœurs depuis le début ».

Intelligente, vive, la chienne passait son temps à jouer. « Elle a appris à jouer au volley dans notre piscine », se souvient Katie avec beaucoup de tendresse.

@abandonedpetrescue / Instagram

« Je ne sais pas avec certitude ce qui s’est passé »

Survenue très soudainement, la disparition de Sparkles reste encore un grand mystère à ce jour. Katie a pensé au vol, notamment car les recherches dans son quartier n’avaient rien donné. Malgré les années qui sont passées, la conviction de revoir un jour la chienne de la famille restait bien ancrée. « Je n’ai jamais voulu perdre espoir de la revoir », affirmait la propriétaire.

12 années à garder espoir

Alors que Katie et sa fille se remémoraient leur vie avec Sparkles, elles ont reçu un appel de la part de Kara Starzyk du refuge Abandones Pet Rescue (Fort Lauderdale, États-Unis). Une femme venait de se rendre au refuge accompagnée d’une petite chienne. La lecture de la « très vieille » puce électronique de cette dernière a révélé qu’elle avait une propriétaire : Katie.

La mère et la fille étaient sous le choc de cette nouvelle : le nom et la photo sont venus confirmer l’identité de leur chienne.

La fille a foncé au refuge, tandis que la mère a rassemblé tout le nécessaire pour l’accueil de Sparkles. Atteinte d’une maladie rénale au stade 3, la chienne a besoin de beaucoup de soins après plus d’une décennie de négligences, mais elle est parmi les siens, et c’est tout ce qui compte.