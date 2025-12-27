Une femme se précipite dans une décharge pour sauver un chiot face à une pelleteuse, mais en découvre 3 autres au milieu des détritus (vidéo)

De l’autre côté de la Manche, une bénévole de l’association Tia’s Tail Tales a reçu la vidéo alarmante d’un chiot livré à lui-même dans une décharge. Le petit animal, seul au milieu des détritus, se trouvait dans la ligne de mire d’une pelleteuse. Horrifiée, la bonne samaritaine a immédiatement déployé ses ailes pour voler à son secours. Mais en arrivant sur place, elle n’était pas au bout de ses surprises…

Tia, de l’association Tia’s Tail Tailes a l’habitude de sauver des chiens en détresse. Il y a quelques mois, elle a reçu une vidéo montrant un chiot en grande difficulté. Seule au milieu d’une décharge, la boule de poils minuscule se trouvait sur le chemin d’une pelleteuse. « La machine dévalait la pente d’ordures et le chiot était juste là, sur sa ligne de mire […] », déclare la bénévole au micro de The Dodo.

Ni une ni deux, Tia et son compagnon se sont précipités sur les lieux pour aider le chiot. Sur place, ils ont retrouvé le petit animal… et aussi rencontré ses 3 frères et sœurs ! Les jeunes canidés couraient dans la décharge, et se cachaient sous des engins de chantier.

© Tia’s Tail Tailes

« Elle veillait sur eux »

Patient et dévoué, le duo de sauveteurs a pu mettre 3 chiots en sécurité. Hélas, le 4e membre de la portée a refusé de se laisser attraper… Tia a alors décidé de déposer le trio chez le vétérinaire, puis de revenir à la décharge pour récupérer le petit dernier dès que possible.

À son retour, l’air était saturé en fumée. La raison ? Les ouvriers étaient en train de brûler des ordures. Mais rassurez-vous, la bénévole a – cette fois-ci – rapidement attrapé le 4e chiot qu’elle a affectueusement nommé Christina.

© Tia’s Tail Tailes

Lors de l’examen vétérinaire, Tia a appris que la petite femelle et les autres toutous à la bouille juvénile n’étaient pas issus de la même portée. Christina, légèrement plus âgée, s’était occupée de Honey, Pumpkin et Fudge.

« Elle était en quelque sorte devenue un membre de leur petite meute, et elle veillait sur eux, ce qui était vraiment mignon », confie leur sauveuse.

© Tia’s Tail Tailes

Un dénouement heureux

Arrachés des griffes de la solitude et loin des dangers de l’extérieur, les chiots ont pu poser les pattes dans un nid douillet et sûr pour la première fois de leur vie. Même s’ils nécessitaient de nombreux soins vétérinaires en raison de multiples problèmes de santé (déshydratation sévère, malnutrition, vers…), ils n’ont pas tardé à se sentir beaucoup mieux !

À la suite de leur sauvetage, les 4 chiots issus de la décharge ont été placés entre les mains bienveillantes d’une famille d’accueil. Au sein de ce cocon de sécurité et d’amour, ils ont grandi dans des conditions optimales.

La bonne nouvelle ? Ils ont tous été adoptés peu de temps après leur arrivée ! Tia, qui les a sauvés d’une situation périlleuse, n’aurait pu rêver mieux comme dénouement. Aujourd’hui, Christina, Honey, Pumpkin et Fudge gambadent avec joie sur le chemin de la vie, en compagnie de leurs humains préférés.

