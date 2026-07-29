Souffrant d'obésité morbide, cette chienne sauvée d'une usine à chiots perd 20 kg et retrouve sa joie de vivre après son adoption
Une chienne Labrador exploitée pour la reproduction a accompli une transformation spectaculaire : elle a perdu plus de 18 kilos et mène désormais une vie épanouie. Portée par la patience et la détermination de son adoptant, elle profite enfin de la seconde chance qu'elle méritait.
Lacy, femelle Labrador Retriever, était utilisée comme mère reproductrice dans une usine à chiots. Les éleveurs auxquels elle appartenait avaient décidé de se débarrasser d'elle lorsqu'elle était devenue incapable de continuer d'avoir des portées à cause d'une rupture de l'utérus.
« J'ai vu cette tristesse dans son regard »
En plus de cette vie d'abus qui était la sienne, la chienne souffrait d'obésité morbide. Elle pesait, en effet, 45 kilogrammes, alors que le poids d'une femelle adulte de cette race se situe autour des 30 kilogrammes.
Sa vie a changé après son sauvetage et sa rencontre avec Jack, son adoptant. « J'ai vu cette tristesse dans son regard », raconte le jeune homme dans un reportage partagé par The Dodo sur sa chaîne YouTube. « Certaines personnes ne veulent pas avoir de chien en surpoids. Quand je l'ai adoptée, elle pesait un peu plus de 45 kilogrammes », poursuit-il.
Malgré tout ce qu'elle avait subi, Lacy n'avait pas perdu sa confiance en l'humain et se montrait très affectueuse.
Le plus difficile pour Jack était de l'inciter à se dépenser. Lui faire faire de l'exercice était effectivement un véritable défi au quotidien, car la plupart du temps, elle refusait de faire le moindre effort. Son maître devait la porter par moments.
Il était néanmoins déterminé à l'aider à retrouver un poids normal et à recouvrer la santé, car son bien-être et sa vie étaient en jeu.
« Une vie heureuse et saine »
Grâce à un régime alimentaire adapté et une activité physique régulière, le travail de Jack a commencé à porter ses fruits. « Les 9 premiers kilogrammes ont été perdus assez rapidement, en une année et demie, dit-il. Elle bougeait de mieux en mieux, menant une vie heureuse et saine. »
Les progrès de Lacy se sont poursuivis. Aujourd'hui, son poids est stabilisé autour de 27 kilogrammes. Elle a retrouvé sa joie de vivre et son entrain, passant son temps à jouer avec tous les humains qu'elle rencontre et ses congénères.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
1 commentaire
Invité a écrit : 1 h
Est-ce en France que cette usine à chien est située ? Ces établissements doivent être fermés. Un élevage honnête : oui . Une usine : non! Enfin respectons la vie! Comment ne pas entretenir et respecter ce qui permet de gagner sa vie? Un être vivant n'est pas un objet....
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