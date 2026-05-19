Un homme et ses chiens s'apprêtant à partir en promenade aident un lapin poursuivi par un renard à prendre la fuite (vidéo)

Pris en chasse par un renard, un lapin sauvage a trouvé une issue inespérée en traversant le chemin de 2 chiens tenus en laisse, obligeant le prédateur à faire demi-tour. Les images de vidéosurveillance ont ensuite révélé toute la scène, confirmant que la vitesse du lagomorphe et la présence des canidés ont permis à l’animal de s’en sortir indemne.

Andy Ivan Mills habite la province de la Saskatchewan au Canada. Toutes ses journées commencent par une promenade dans le quartier en compagnie de ses 2 chiens répondant aux noms d'Ozzy et de Daisy.



Andy Ivan Mills

C'est ce qu'il s'apprêtait à faire le matin du 6 mai 2026 quand lui et ses amis à 4 pattes se sont retrouvés aux premières loges pour assister à une scène à peine croyable.



Andy Ivan Mills / Facebook

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Le trio est sorti par la porte de derrière et s'est engagé sur l'allée menant à la rue. A ce moment-là, des petits pas très rapides se sont fait entendre derrière eux. Avant même qu'ils ne s'en rendent compte, une petite créature est passée à toute vitesse entre Ozzy et Daisy, avant de se diriger vers le trottoir.

Il s'agissait d'un lapin sauvage. Pourquoi courait-il ? Il était poursuivi par un renard. Andy Ivan Mills, encore surpris par le passage express du lagomorphe, s'est retourné trop tard pour voir le prédateur qui lui courait après et qui a décidé de rebrousser chemin, en se retrouvant face aux chiens.



Andy Ivan Mills / Facebook

L'un d'eux l'a d'ailleurs repéré et a esquissé un mouvement dans sa direction, mais heureusement, il était bien tenu en laisse par son maître.



Andy Ivan Mills / Facebook

Ce n'est qu'après avoir visionné les images de vidéosurveillance qu'Andy Ivan Mills a compris ce qui venait de se passer.

« J'entendais des pas qui s'approchaient derrière moi », raconte-t-il à The Dodo. Il a été abasourdi en voyant que le lapin était coursé par un renard.

Voici la vidéo, qu'il a partagée sur Facebook :

Le lapin sauvé par sa vitesse, mais probablement aussi par les chiens

« Je ne sais pas si [le lapin] a choisi ce chemin à cause des chiens, ou s'il était surexcité et a décidé de tenter sa chance avec eux, confie-t-il. J'aimerais croire que c'était sa stratégie, mais qui sait ? »

Quoi qu'il en soit, la célérité et l'agilité de l'animal aux longues oreilles lui ont bel et bien permis de semer son poursuivant. La présence de Daisy et d'Ozzy l'y a certainement aidé aussi. Il est même retourné sur les lieux peu après, comme le montre cette photo :

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Andy Ivan Mills

Daisy, Ozzy et leur propriétaire se souviendront longtemps de cette rencontre matinale inattendue.