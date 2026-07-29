Séparé de sa chienne par des milliers de kilomètres, un soldat lui téléphone chaque jour en attendant leurs retrouvailles (vidéo)

À des milliers de kilomètres l’un de l’autre, Michael Casillas et Margaery n’ont pas perdu leurs habitudes. Chaque jour, ce soldat américain déployé au Japon appelle sa chienne restée aux États-Unis, en attendant le moment où les formalités administratives permettront enfin leurs retrouvailles.

Certaines séparations sont plus éprouvantes que d’autres, en particulier lorsqu’elles concernent un ami qui partage votre quotidien depuis des années. Pour de nombreux militaires, leur animal représente bien plus qu’un simple compagnon : il constitue un véritable soutien affectif, une présence réconfortante qui aide à mieux vivre les longues périodes de déploiement. Ce sera bientôt le cas de Michael Casillas qui, malgré les kilomètres qui le séparent de sa chienne Margaery, fait tout son possible pour préserver leur précieux lien.

Une séparation difficile

Déployé à Okinawa, au Japon, le caporal Casillas a dû laisser sa fidèle compagne aux États-Unis, le temps de remplir les nombreuses formalités nécessaires à son voyage : vaccins, tests, documents administratifs et délais obligatoires. Une séparation difficile pour le militaire, qui garde pourtant un contact quotidien avec Margaery en l’appelant chaque jour pour entendre sa voix et préserver leur complicité malgré les milliers de kilomètres qui les séparent.

© @pawsofwar / Instagram

« Margaery a toujours fait partie de ma famille », a-t-il confié dans un communiqué de presse relayé par PR Newswire. « Être séparé d'elle a été l'un des aspects les plus difficiles de ce déploiement », a-t-il ajouté.

En attendant leurs retrouvailles, l’association Paws of War accompagne le duo afin de faciliter le transfert de la chienne au Japon et permettre à Michael de retrouver celle qui pourra lui apporter du réconfort et de la stabilité loin de chez lui.

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Une association se mobilise

Face aux difficultés administratives qui retardent les retrouvailles de Michael et Margaery, l’association Paws of War a en effet décidé de se mobiliser pour aider ce duo inséparable à se retrouver. Son rôle : accompagner les démarches complexes liées au voyage international de la chienne, mais aussi prendre en charge une partie des frais liés aux soins vétérinaires, aux documents administratifs et au transport.

© @pawsofwar / Instagram

Pour l’association, cette mission dépasse le simple transfert d’un animal et rappelle l’importance du lien entre les militaires et leurs compagnons.

« Nos militaires font d'énormes sacrifices au service de notre pays », a expliqué Robert Misseri, cofondateur de Paws of War, ajoutant que réunir Michael et Margaery était « une petite façon de rendre hommage à ceux qui nous servent tous ». Grâce à la mobilisation de l’association et au soutien de sa communauté, la chienne pourrait très bientôt rejoindre son maître au Japon, pour leur plus grand bonheur.