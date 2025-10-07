Des propriétaires ouvrent leur porte à des chiens errants ayant vécu durant des mois sur le chantier de leur maison (vidéo)

Bien avant d’être achevée, cette maison a accueilli des chiens errants. Durant des mois, ces animaux sans toit ont profité d’un endroit où se réunir. Au moment de la finalisation de leur foyer, les propriétaires ont choisi de ne pas fermer la porte à ces animaux qui se sentaient protégés et en lieu sûr.

Le chantier était devenu un vrai lieu d’apaisement, racontait Dog Time. On pouvait voir les chiens parmi les tas de sable et les matériaux de travaux. Ils jouaient et faisaient la sieste sous les yeux de ses propriétaires régulièrement en visite sur le chantier. L’inauguration de la maison a été l’occasion de faire une place à ces invités devenus des habitants du lieu.

@dorasani_by_tejaswini / Instagram

Prendre possession des lieux

L’atmosphère des lieux a dû parler à ces chiens en recherche d’un endroit où crécher. Les propriétaires, qui résident en Inde, ont filmé l’installation de ces chiens errants dans le chantier. Une vidéo publiée sur Instagram montre les chiens étendus au soleil, profitant de la maison comme d’un véritable lieu de vie. Sous la vidéo, les propriétaires expliquaient : « Avant même que notre maison soit finie, ils faisaient déjà partie de cet espace, errant librement, prenant possession de chaque recoin comme si c’était le leur. Ils ont été les premiers résidents, les vrais protecteurs et l’âme de cet endroit ».

@dorasani_by_tejaswini / Instagram

On constate que les propriétaires ont tout de suite considéré ces animaux comme des habitants du lieu, qui auraient le droit eux-aussi de participer à la crémaillère.

@dorasani_by_tejaswini / Instagram

« C’était leur maison »

Dogtime revenait sur le témoignage des propriétaires qui affirmaient : « Avant que notre maison ne soit construite, c’était leur maison. Ils ont vu cette maison s’élever, brique par brique ». Au moment de la finalisation de la maison, l’évidence était là. La décision a été prise de laisser ces chiens entrer à l’intérieur pour profiter de l’intérieur de la maison. « Libre d’aller et venir comme ils le veulent », les chiens sont désormais en sécurité dans cet espace qu’ils connaissent si bien.

« C’est la meilleure adoption que j’ai entendue »

Les internautes, qui ont visionné massivement la vidéo, sont touchés par cette adoption qui s’est déroulée d’une manière aussi naturelle. Un internaute commentait : « Quelle maison bénie et joyeuse cela doit être ». En effet, les images nous montrent que c’est l’harmonie qui règne dans cette maison habitée bien avant d'avoir eu un toit. Un internaute concluait joliment : « Voilà la différence entre une maison et un foyer ».