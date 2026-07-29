Pendant 3 jours, elle cherchait sa télécommande avant de découvrir que son chiot Golden Retriever l’avait gardée pour lui (vidéo)

Brumby n’avait peut-être pas compris l’utilité d’une télécommande, mais il savait visiblement qu’elle ferait un jouet parfait. Cet adorable chiot Golden Retriever a ainsi gardé précieusement l’objet pendant 3 jours avant que sa petite bêtise soit enfin découverte par sa maîtresse…

Avec les lunettes et les clés, la télécommande fait sans doute partie des objets du quotidien que l’on égare le plus souvent ! La retrouver peut parfois devenir une véritable chasse au trésor, surtout lorsqu’un petit compagnon à 4 pattes a décidé de participer. C’est exactement ce qui est arrivé à la maîtresse de Brumby, un adorable chiot Golden Retriever, qui avait visiblement trouvé que la télécommande de la télévision ferait un jouet tout à fait amusant…

La découverte d’une petite bêtise

Pendant 3 jours, la télécommande de la télévision avait mystérieusement disparu sans laisser de trace. Après avoir fouillé la maison à sa recherche, la maîtresse du jeune toutou a finalement découvert que l’objet était entre de bonnes pattes : celles de Brumby, son adorable chiot Golden Retriever.

Alors qu’elle filmait son compagnon, elle l’a aperçu en train de se faufiler hors de la maison puis de descendre les escaliers, la télécommande dans la gueule. Le petit malin l’avait probablement mise de côté avant de la ressortir pour jouer avec dans le jardin.

© @brumbythegolden / Instagram

Face à cette découverte inattendue, sa maîtresse est passée par toutes les émotions : le soulagement d’avoir enfin retrouvé son objet, l’amusement devant la malice de son chiot, mais aussi le mécontentement devant le petit méfait du toutou.

Heureusement, Brumby n’avait pas abîmé la télécommande ni touché aux piles, mais il a quand même été gentiment grondé !

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Une maladresse de chiot qui conquiert les internautes

Relayée par DogTime, cette adorable petite bêtise a rapidement fait sourire les internautes, eux aussi amusés par ce petit toutou décidément plein d’idées.

Les commentaires n’ont d’ailleurs pas tardé à souligner son caractère malicieux ! « Il devient de plus en plus coquin. », a commenté un spectateur. « Il file au jardin pour cacher les preuves. », a plaisanté un autre.

© @brumbythegolden / Instagram

Au-delà de la télécommande cachée pendant quelques jours, c’est surtout la spontanéité de Brumby qui a séduit les internautes. Grâce à cette scène attendrissante, le jeune Golden Retriever est devenu une vraie petite vedette, simplement en étant lui-même : curieux, joueur et un brin espiègle. Ne change rien Brumby !