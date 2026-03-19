« J’ai eu l’impression qu’il me manquait quelque chose », une femme sauve un chiot et se rend compte qu’elle ne peut pas poursuivre sa route sans lui

Jaymee Cisneros était chargée de veiller sur la maison de ses parents lorsqu’ils étaient en vacances. C’est durant cette période qu’elle a fait la rencontre d’une petite chienne apeurée, tout contre la clôture du jardin. La mère de famille a aidé la chienne, et lui as promis de veiller sur elle, pour toujours.

The Dodo revenait sur cette belle histoire, qui a commencé par une envie de venir en aide et d’apporter du réconfort. Jaymee a été marquée par la rencontre avec la chienne noire dont elle se souvient ces termes : Elle « semblait hésitante, mais elle remuait la queue et paraissait excitée de voir quelqu’un ».

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Un premier contact tendre

Jaymee a repéré que la chienne était blessée et a décidé de l’accueillir dans la maison pour pouvoir lui procurer quelques soins. Nommée Mystic, l’animal a été lavé et dorloté, le temps d’un instant. Cet instant a eu une valeur particulière aux yeux de la chienne qui se sentait bien entourée, visiblement pour la première fois.

Jaymee racontait : « Pendant que je le rinçais, elle a posé la tête sur le rebord de la baignoire et a fermé les yeux doucement ».

Le sentiment de confort de la chienne s’est confirmé lorsqu’elle s’est endormie après son bain, puis s’est réveillée face à un repas préparé rien que pour elle, qu’elle a dévoré.

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Direction le refuge

En lien avec le refuge Tanya’s Adoption Network 4 Young Animals (Phelan, Californie, États-Unis), Jaymee a informé l’équipe de la situation de la petite chienne. Cette dernière a pu être prise en charge tout de suite.

Le passage de Mystic n’aura été que de courte durée, car dès que la chienne a quitté la maison des parents de Jaymee, la mère de famille a été traversée par une tristesse intense, et évocatrice d’un lien très fort. Elle soulignait : « Je me suis vraiment attachée à elle pendant le temps que nous avons passé ensemble ».

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Concrétiser un rêve

Jaymee a rapidement recontacté le refuge et lui a fait part de sa volonté de donner une suite à son histoire avec Mystic.

Les bénévoles se sont informés sur d’éventuels adoptants et sont revenus vers l’Américaine. Mystic est aujourd’hui la chienne de sa sauveuse. Entre elles, l’admiration est mutuelle, c’est une certitude. Rassurée auprès de sa nouvelle maman, Mystic a énormément évolué en quelques semaines, et a tous les outils pour affronter au mieux sa vie.