Grâce à une opération délicate, un chiot de 4 mois atteint d’un trouble cardiaque a désormais « un grand avenir devant lui »

Un chiot devrait mener une vie insouciante, profiter pleinement de sa jeunesse et découvrir le monde en toute sérénité. Mais certains, comme Zeus, traversent des épreuves difficiles dès leur plus jeune âge. À 4 mois, la petite boule de poils a dû subir une opération chirurgicale importante à cause d’un problème cardiaque pouvant lui être fatal.

En règle générale, les chiots sont pleins d’énergie. Ils passent leur temps à s’amuser et à découvrir le monde qui les entoure. Mais Zeus, adopté par une Anglaise du nom de Mikayla Ozder, était différent de ses congénères.

Comme le rapporte The Standard, le jeune chien ne prenait pas de poids, malgré les repas servis quotidiennement par son adoptante. De plus, il dormait sans arrêt contre cette dernière et respirait de manière anormalement rapide.

Inquiète pour la santé de son adorable petit compagnon, l’habitante de Telford a organisé une visite de contrôle au centre vétérinaire de Haygate, qui a révélé un souffle au cœur. Les professionnels lui ont alors recommandé un suivi à la ChesterGates Veterinary Specialists.

Un petit chien courageux

De nouveaux examens ont permis à la vétérinaire Liz Bode, membre de cette clinique spécialisée, d’affiner le diagnostic. Selon elle, Zeus était concerné par « une insuffisance cardiaque potentiellement mortelle », causée par une persistance du canal artériel. Cette malformation cardiaque congénitale (présente à la naissance) nécessitait une intervention chirurgicale en urgence.

L’objectif de l’opération ? « Refermer le canal artériel persistant. » Comme l’indiquent nos confrères d’outre-Manche, le jeune animal très courageux est resté 2 heures sur la table d’opération. Grâce aux équipements vétérinaires de pointe et au professionnalisme des soigneurs, le petit Zeus a eu la vie sauve !

© Chester Gates / The Standard

« Il est plein de vie et a un grand avenir de lui »

À la suite de cette intervention délicate, le chiot de 4 mois s’est remarquablement bien rétabli. Il a pu retrouver son petit nid douillet dès le lendemain, pour le plus grand bonheur de sa famille. Pour Mikayla, son retour a été un véritable soulagement.

« Nous avons adopté Zeus pour qu’il devienne mon chien d’assistance, conclut-elle, j’avais le cœur brisé à l’idée de le perdre, surtout qu’il était si jeune. Ils lui ont sauvé la vie. Son cœur est encore endommagé et il devra prendre des médicaments à vie. Mais c'est un chien différent depuis le jour où nous l'avons ramené à la maison. Il est plein de vie et a un grand avenir devant lui. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. C'est mon meilleur ami. »