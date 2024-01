Une femme prend courageusement la défense de son Rottweiler attaqué par un alligator affamé

La Floride est connue pour son climat agréable, mais aussi pour les nombreux lacs et zones marécageuses qu’elle comprend. Des endroits qu’affectionnent notamment les alligators, dont les rencontres avec les humains et leurs animaux de compagnie donnent souvent lieu à de grosses frayeurs.

C’est précisément ce qui s’est produit récemment à Pembroke Pines, ville située à une vingtaine de kilomètres au nord de Miami. Les faits sont rapportés par WTOK.

L’incident a eu lieu le 31 décembre 2023. La maison de Gwen Cash est située au bord du lac Holly, comme de nombreuses autres habitations. A ce moment-là, elle était dans le jardin en compagnie de Maximus, son chien.

L’espace extérieur est sécurisé par une clôture grillagée, mais cela n’a pas empêché un alligator de s’en prendre au Rottweiler. Le reptile a surgi du plan d’eau en un éclair et a attaqué le canidé, mais la maîtresse de ce dernier n’avait pas l’intention de le laisser faire.



Même si elle risquait d’être prise pour cible à son tour, elle a bravé le danger sans hésiter pour sauver la vie de son ami à 4 pattes qui n’aurait très probablement pas survécu sans cela.

L’alligator avait manifestement l’intention de saisir Maximus par la gorge, mais Gwen Cash a tout fait pour l’en empêcher. « J'essayais de mettre mon bras autour de la poitrine de mon chien et c'est comme ça que je me suis fait griffer, raconte-t-elle à WTOK. Je peux m’estimer heureuse qu'il n'ait pas fermé la gueule. »

« Je pense qu’ils sont beaux »

Elle a finalement réussi à éloigner son chien et à le ramener à la maison, en sécurité. L’alligator, lui, a rebroussé chemin pour disparaître dans le lac.



Gwen Cash ne lui en veut évidemment pas, sachant pertinemment qu’il n’a fait qu’obéir à son instinct. « Je pense qu’ils sont beaux, dit-elle de l’animal et ses congénères. Ils sont dans leur habitat naturel. Vous savez, c’est nous qui sommes venus ici [après eux], et non pas l’inverse ».

La courageuse femme a été blessée à l’avant-bras, mais les plaies n’ont rien de grave. En revanche, elle n’est pas rassurée depuis cette Saint-Sylvestre qu’elle n’oubliera pas de sitôt. Elle redoute une nouvelle attaque d’alligator sur Maximus ou les familles voisines, surtout leurs enfants.

