Grâce à 2 adorables Golden Retrievers, les coureurs épuisés d’un marathon trouvent un regain de motivation (vidéo)

Avez-vous déjà tenté de courir un marathon ? L’effort est immense ! Heureusement, les participants de cette course organisée à Washington D.C. ont pu compter sur le soutien d’Ellie et Emma, 2 adorables Golden Retrievers, qui ont su leur apporter joie et encouragements sur leur parcours.

Partout où elles vont, Ellie et Emma apportent de la joie et des sourires. Bien connues pour leurs visites réconfortantes, ces 2 Golden Retrievers de thérapie ont récemment tenu à encourager à leur manière les coureurs du marathon du Corps des Marines organisé tous les ans à Washington, D.C. (États-Unis).

Une tendre initiative

Comme on peut le constater dans une adorable vidéo postée sur Instagram et reprise par DogTime, les 2 chiennes ont véritablement fait fondre le cœur des marathoniens.

© Ellie Golden Life / Facebook

Installées confortablement dans un chariot sur le trottoir en compagnie de leur maître, Ellie et Emma saluent et encouragent les coureurs.

Contrairement aux autres supporters, elles ne distribuent ni eau ni ravitaillement : leur mission est bien plus originale et attendrissante, celle de « répandre la joie ». Un service tout aussi utile et réconfortant !

© @elliegoldenlife / Instagram

« La meilleure des motivations ! »

La présence affectueuse de ces 2 boules de poils a profondément touché les participants du marathon. De nombreux coureurs se sont ainsi arrêté pour les caresser, leur adresser quelques mots gentils et puiser un supplément de motivation dans ces instants de tendresse.

© @elliegoldenlife / Instagram

Les 2 Golden Retrievers ont également apporté beaucoup de joie à des participants en fauteuil roulant et elles ont réconforté une femme qui venait malheureusement de perdre son chien.

© @elliegoldenlife / Instagram

Certains coureurs ont même déclaré avec enthousiasme que ces adorables chiennes leur avaient porté chance, tandis que d’autres les ont qualifiées d’« anges » ou ont expliqué que leur simple présence les rendait heureux.

L’énergie et l’enthousiasme que ces 2 toutous et leur maître ont insufflés à la course ont également conquis la Toile. Récoltant près de 143 000 « J’aime » au moment de la rédaction de cet article, la vidéo a suscité de nombreux commentaires. « Quelle merveilleuse idée et quel beau geste ! », a salué quelqu’un. « Ces quelques secondes supplémentaires valaient vraiment le coup ! », a assuré une autre personne. Enfin, avec un 3e internaute, on ne peut que conclure qu'Ellie et Emma ont certainement été « la meilleure des motivations ! »