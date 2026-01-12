  1. Woopets
  5. "La main de l'Homme le terrorisait", ce Malinois métamorphosé par les soins et l'amour profite de sa nouvelle vie

Après des débuts marqués par la peur et la maltraitance, Malok, un Berger Belge Malinois, a trouvé la sérénité et l’amour au sein de sa nouvelle famille. Grâce à l’engagement d’Action Protection Animale et à la patience de son adoptante, ce chien brisé a peu à peu retrouvé confiance et bonheur, transformant son passé douloureux en une véritable renaissance.

Illustration : "
© Action Protection Animale

3 ans et demi après son sauvetage, Malok vit une véritable résurrection et goûte pleinement au bonheur au sein de sa nouvelle famille. Action Protection Animale, qui avait porté secours à ce Berger Belge Malinois, a récemment donné de ses nouvelles sur son site.

La situation de l’animal paraissait désespérée au moment de sa découverte en mars 2022. “Utilisé comme chien de sécurité, il vivait attaché à une lourde chaîne, à l’arrière d’une cour totalement insalubre“, peut-on lire de la part de l’association. Il ne disposait pour seul abri que d’une “niche de fortune”, sale et rouillée.

Illustration de l'article : "La main de l'Homme le terrorisait", ce Malinois métamorphosé par les soins et l'amour profite de sa nouvelle vie
Action Protection Animale

En 6 ans de vie, il ne connaissait que l’enfermement, la brutalité et la peur. “La main de l’Homme le terrorisait”, d’après Action Protection Animale.

Celle-ci était intervenue suite à un signalement. Elle l’avait sorti de cet enfer et pris soin de lui.

Malok pouvait enfin voir le bout du tunnel. Après sa prise en charge par Action Protection Animale, il a vécu “une rencontre qui a tout changé”. Il a, en effet, été adopté par une femme aussi bienveillante que déterminée. Elle était consciente du défi qui l’attendait en ouvrant les portes de son foyer et de son cœur à ce chien brisé, mais elle l’a brillamment relevé.

Illustration de l'article : "La main de l'Homme le terrorisait", ce Malinois métamorphosé par les soins et l'amour profite de sa nouvelle vie
Action Protection Animale

Une nouvelle vie pleine d’amour

A force de patience et d’amour, elle a aidé Malok à retrouver confiance en lui et en l’humain. A ses côtés, il sait désormais ce qu’est la vie de famille, la vraie, faite de tendresse et de quiétude.

Illustration de l'article : "La main de l'Homme le terrorisait", ce Malinois métamorphosé par les soins et l'amour profite de sa nouvelle vie
Action Protection Animale

Son ancien propriétaire, lui, a été jugé et condamné à 8 mois de prison avec sursis après la plainte déposée par Action Protection Animale. L’association a d’ailleurs saisi un autre chien chez lui, qu’il détenait dans des conditions similaires.

Illustration de l'article : "La main de l'Homme le terrorisait", ce Malinois métamorphosé par les soins et l'amour profite de sa nouvelle vie
Action Protection Animale

