Un ancien militaire adopte son Berger Allemand réformé de l'armée pour soigner ses lésions vertébrales

Rider vit aujourd’hui une retraite comblée auprès de son ancien maître-chien, de sa famille et d’une petite humaine dont il est devenu l'ami et protecteur inséparable. Une vidéo anniversaire, devenue virale avec des millions de vues sur TikTok, dévoile cette reconversion pleine de douceur et d’émotion, 3 ans après la retraite et l'adoption.

Nous vous avions déjà parlé de Rider en avril 2023 et en octobre 2024. Ce magnifique Berger Allemand avait servi au sein des forces armées américaines. Une blessure au dos avait toutefois précipité son départ à la retraite.

Au cours de sa carrière militaire, il avait formé un binôme soudé et complice avec le maître-chien Charlie. Lorsque ce dernier avait appris que son partenaire canin quittait l'armée et qu'on lui cherchait un foyer pour toujours, il n'avait pas laissé passer l'occasion de l'adopter.

Depuis, Rider mène une vie heureuse au sein de cette famille aimante. Il s'est lié d'amitié avec Rex, l'autre chien de Charlie, mais aussi avec la fille de celui-ci. Au fil des ans, un lien extrêmement fort s'est créé entre le chien et l'enfant, qui sont devenus inséparables.



@mwdrex_and_rider / TikTok

Le 16 mars 2026, une vidéo émouvante a été mise en ligne sur le compte Tiktok « @mwdrex_and_rider » pour marquer les 3 ans de l'adoption de Rider.

Une séquence que relaie Parade Pets et qui permet de découvrir les moments marquants de la nouvelle vie du quadrupède, comme son arrivée à la maison, son premier jouet, son premier« pupcup » (une boisson à la crème spécialement conçue pour les chiens), les fêtes d'anniversaire, les instants tendresse et les jeux.

La vidéo est rapidement devenue virale, ayant généré 9,4 millions de vues. La voici :

Comment bien accompagner la retraite d’un chien de travail ?

La transition d'un chien de travail (police, forces armées…) vers la vie « civile » demande quelques ajustements pour garantir son bien-être :

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