Une femme se bat pour retrouver son chien abandonné par son père sans son consentement

La situation familiale d’Abbey était chaotique, mais la jeune femme pouvait trouver du réconfort aux côtés de son chien Jet. Malheureusement, un jour, elle a découvert que son père s’était débarrassé de l’animal sans lui en parler. Elle a alors remué ciel et terre pour le retrouver.

Abbey, une assistante dentaire de 22 ans, a quitté le domicile de son père après des conflits. Pendant son absence, l’homme a pris la décision de donner le croisé Bouledogue Américain de la famille, Jet, sans concerter sa fille. Laquelle était totalement contre, car l’animal était très important à ses yeux.

La vie d’Abbey n’a pas été facile, notamment à cause du climat familial. Dans un témoignage rapporté par Edinburgh Live, elle a déclaré avoir été victime de violences de la part de son père, ce qui l’a récemment conduite à quitter la maison.

© Abbey

Une immense trahison

Abbey est partie précipitamment de chez elle pour sauver sa peau. Elle prévoyait de récupérer Jet par la suite, mais elle n’a pas eu le temps pour cela, car elle a appris qu’il avait été vendu par son père. Consternée par cette nouvelle, elle s’est mise à rechercher désespérément l’animal sur internet. Elle a partagé une photo de lui dans l’espoir que quelqu’un le reconnaisse et se manifeste.

Plus tard, tandis qu’elle désespérait d’avoir de ses nouvelles, un homme l’a contacté par message pour lui dire qu’il avait adopté Jet. Les 2 se sont expliqués au téléphone et l’individu a déclaré avoir récupéré Jet, qui vivait dans une famille d'accueil aimante. Il avait pris grand soin de la boule de poils depuis, et, réciproquement, Jet lui avait apporté beaucoup de réconfort.

© Abbey

Une personne au grand cœur

Le bienfaiteur n’était absolument pas au courant de la situation d’Abbey, tout comme l’ancienne famille d’accueil de Jet. Tout le monde a été touché par l’histoire de la jeune, qui n’était toutefois pas en mesure de récupérer l’animal à cause de sa situation actuelle. Néanmoins, le savoir entre de bonnes mains la remplissait de joie. Dans son malheur, Jet a eu la chance de rencontrer de merveilleuses personnes qui l’ont tout de suite aimé : « Je suis tellement reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait pour le sauver » confiait l’Américaine.

Le nouveau propriétaire de Jet est même d’accord pour qu’Abbey vienne lui rendre visite et prenne régulièrement de ses nouvelles. Il est difficile pour elle de concevoir sa vie sans lui, mais elle sait qu’il est entre de bonnes mains : « Tout ce que je veux, c'est que Jet soit en sécurité, stable, heureux et aimé » concluait-elle.