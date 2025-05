La relation drôle et touchante entre un chat "pot-de-colle" récemment adopté et le chien dont il ne respecte jamais l'espace privé (vidéo)

Ils n’étaient pas faits pour se rencontrer, et pourtant, ils sont inséparables. Sur TikTok, un chien, un chat et un oiseau tissent chaque jour une histoire d’amitié hors du commun, où les différences s’effacent au profit d’un lien profond. Parmi eux, Stormy et Mika, un duo touchant qui fait fondre des millions d’internautes.

Grâce au compte TikTok « « @mikostorm_ », on peut suivre les aventures d’un adorable trio d’animaux, complice et soudé bien que ses membres soient d’espèces différentes. Il est, en effet, constitué d’une chienne appelée Mika, d’un chat tuxedo répondant au nom de Stormy et d’un oiseau baptisé Poko.

L’une des vidéos que l’on y découvre montre la relation très spéciale qui unit Mika et Stormy. Aussi amusante qu’attendrissante, cette séquence a été mise en ligne le 11 avril 2025, où elle a généré près d’un million de vues, et est relayée par Newsweek. La voici :

Stormy serait ainsi « le frère dont Mika ne voulait pas mais qu'elle a quand même eu », peut-on lire en légende de la vidéo. Le félin est effectivement très attaché à la chienne. Il cherche constamment à être à son contact et à l’imiter dans tout ce qu’elle fait.

Dès que Mika se couche pour s’endormir ou simplement se reposer, Stormy s’empresse de la rejoindre pour se blottir contre elle. Lorsqu’elle est assise, le chat en fait de même et se met à la toiletter. Si son amie canine décide de s’offrir un bain de soleil dans le jardin et de se rouler sur l’herbe, il la suit comme son ombre et en profite pour lui sauter dessus.

Des « jumeaux »

La notion d’espace privé semble donc tout à fait étrangère à Stormy, ce qui peut parfois agacer Mika. Malgré tout, cette dernière l’aime tout autant qu’il l’aime et est certainement heureuse de le savoir à ses côtés.



Attendris par ce lien unique, de nombreux internautes ont réagi à la vidéo en commentaires. « De toute évidence, ils sont parents par le sang », a ainsi écrit Rachael Rae Robertson. Pour kelkelcas, il ne fait aucun doute que Stormy et Miko sont « jumeaux ». « Ils se connaissaient dans une vie antérieure », estime, pour sa part, EarlyGirly. « Pourquoi les chiens ont-ils toujours l'air d'être retenus en otage ? » a plaisanté Elle.