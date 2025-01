Les retrouvailles entre un chien perdu lors de l'évacuation de sa maison menacée par les incendies et son maître

La Californie subit l’un des pires incendies de l’histoire des Etats-Unis, avec son lot de destructions et de précieuses vies perdues. Au milieu de ce chaos surgissent toutefois des notes d’espoir, prenant la forme de sauvetages d’animaux et de retrouvailles. L’histoire d’un chien appelé Canelo, brûlé aux pattes en s’échappant de la voiture de ses maîtres lors de l’évacuation de leur maison, en fait partie.

L’équipe de la Pasadena Humane Society, association basée en Californie (Etats-Unis), est sur le pied de guerre depuis le début des terribles incendies sévissant sur Eaton et les environs de Los Angeles. Bénévoles et vétérinaires du refuge voient les animaux à soigner arriver sans cesse et en grand nombre.

Canelo est l’un d’eux. Ce croisé Pitbull avait été secouru et amené à la structure d’accueil en question après avoir été découvert livré à lui-même, perdu et souffrant. Le quadrupède était, en effet, atteint de brûlures aux pattes, rapportait The Holidog Times.

Ses lésions ont été traitées et ses membres recouverts de bandages pour les protéger et favoriser a guérison.



Pasadena Humane / Facebook

Ses bienfaiteurs ont ensuite appris que Canelo s’était blessé et brûlé en sautant de la voiture de son propriétaire, alors que la famille évacuait la maison dans la précipitation. Leur habitation était menacée par les flammes qui progressaient très rapidement.

Après sa fuite, le chien était resté introuvable depuis des jours. Ses humains ne pouvaient pas encore retourner sur les lieux pour essayer de le localiser, car la zone était extrêmement dangereuse.

Ils se demandaient si Canelo était toujours en vie, s’il était en bonne santé et où il pouvait bien se trouver. L’angoisse qu’ils éprouvaient devait très probablement être mêlée à un sentiment de culpabilité, alors qu’il aurait été suicidaire de revenir sur leurs pas à ce moment-là.

Canelo est entre de bonnes mains en attendant que sa famille trouve un logement

Fort heureusement, tout s’est bien terminé pour la famille et son loulou. Le maître de Canelo a su qu’il était entre de bonnes mains, au refuge de la Pasadena Humane Society. D’émouvantes retrouvailles ont eu lieu, même si elles n’ont été que provisoires, son propriétaire n’ayant pas encore trouvé de solution de logement durable après la destruction du sien.

« Canelo continuera de rester à la Pasadena Humane jusqu'à ce qu'il puisse rentrer chez lui en toute sécurité avec son papa », indique l’association.

A lire aussi : Persuadé qu'il ne reverrait jamais ses chiennes disparues dans un glissement de terrain, un couple explose de joie en les retrouvant une semaine après

Voilà une histoire qui fait chaud au cœur dans un contexte difficile, comme celle de Casey Colvin qui avait retrouvé Oreo dans un moment poignant, ou encore ce sauvetage de chevaux dans une grange réalisé par des habitants.