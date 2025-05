Un chien errant fait irruption sur scène lors d’un concert et partage un moment inoubliable avec le batteur (vidéo)

Originaire d'Alagoinhas au Brésil, le groupe musical Caffé Pitta a conquis un large public avec ses performances scéniques entraînantes. Il semblerait même que sa musique ne séduise pas uniquement les humains comme en témoigne une vidéo récemment devenue virale.

Le début d’une belle amitié

Tout a commencé plus tôt dans le mois lorsque Nandinho Oliveira, le batteur du groupe, a fait une jolie rencontre après une répétition. En sortant de la salle, il a croisé un gentil chien noir et le courant est immédiatement passé entre eux. « Il est venu vers moi et nous avons commencé à jouer », a déclaré le musicien à The Dodo.

Bien qu’il fût déjà très ami avec la boule de poils, Nandinho pensait ne plus jamais la revoir à l’avenir. Quelle ne fût pas sa surprise de voir le chien réapparaître une semaine plus tard lors d’un concert dans une autre salle !

Un moment « spontané et plein d'émotion »

Cette fois-ci, le chien n’a pas eu à attendre la fin de la performance pour saluer son ami, car il a sauté sur scène et s’est approché du batteur pendant qu’il jouait. La réaction de Nandinho à la présence de cet invité surprise a alors fait sourire plus d’un spectateur. Comme s’il l’avait déjà fait avant, le musicien a tendu une de ses baguettes au toutou qui l’a saisie et l’a fièrement emportée un peu plus loin sur la scène.

« J'adore les chiens », avoue Nandinho. « Je me suis immédiatement souvenu de lui et je lui ai tendu la main pour l'appeler. J'ai décidé de lui donner une baguette. Il était ravi, et à cet instant, tout le monde s'est mis à applaudir et à rire. On aurait dit que c'était répété, mais c'était spontané et plein d'émotion. »

© @nandinho1394 / TikTok

Après le concert, le musicien et le chien ont pu passer un petit moment ensemble avant que le groupe ne doive plier bagage. Nandinho espère néanmoins qu’ils ne sont qu’au début d'une amitié plus longue. « Je suis presque sûr que c'est un chien errant », a-t-il déclaré. « Je crois savoir où il vit et j'ai l'intention de l'adopter. C'est moi qui lui en suis reconnaissant. », conclut-il joliment.