Les retrouvailles poignantes entre un homme et sa chienne, séparés malgré eux (vidéo)

La covid-19 a perturbé le quotidien de nombreuses familles du monde entier, et certaines se sont retrouvées en grandes difficultés financières. C’était le cas des propriétaires de Roxy, qui n'avaient plus les moyens de payer leur logement. Puisqu’ils ne savaient pas de quoi serait fait l’avenir et qu’ils n’avaient pas l’argent nécessaire pour s’occuper de leur animal, ils l’ont confié à d’autres personnes. Une décision déchirante pour son ancien maître.

Celui-ci avait noué un lien très fusionnel avec la chienne. Pendant la pandémie, sa famille et lui ont rendu les clés de leur maison pour se rendre chez des proches. Leurs économies étaient au plus bas et ils n’avaient pas d’autres solutions. Toutefois, ils ne souhaitaient pas imposer la présence de Roxy à leurs hôtes et savaient qu’ils ne pouvaient plus prendre soin d’elle convenablement.

@allstaralliee / TikTok

Elle n’est jamais sortie de sa tête

Ils se sont donc chargés de lui trouver un foyer parfait dans lequel elle ne manquerait de rien et ont fini par trouver leur perle rare. La chienne a donc dû faire ses adieux à son maître aimant. Lequel a eu le cœur brisé ce jour-là, car il venait de perdre « sa meilleure amie ».

La vie a repris son cours et il a gardé en mémoire le doux souvenir de sa boule de poils. En voyant à quel point il était toujours attaché à elle, ses enfants ont décidé d’organiser des retrouvailles pour son anniversaire. Ils ont pris contact avec la nouvelle maîtresse de Roxy, qui a gentiment accepté le rendez-vous.

Le plus beau des cadeaux

Le jour J, l’homme a été conduit dans un parc sans se douter de ce qui se tramait derrière son dos. Il se baladait sur un chemin lorsque Roxy est apparue en face de lui. Il s’est alors mis à accélérer le pas pour la rejoindre, totalement excité à l’idée de pouvoir la revoir et la serrer de nouveau dans ses bras. Le canidé était aussi très heureux de revoir son fidèle ami.

Une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Pethelpful a immortalisé ce moment d’émotion. Elle est devenue virale après avoir été visionnée des millions de fois. Le temps d’un instant, l’ex-propriétaire de Roxy a pu vivre l’un de ses plus grands rêves.