Une femme sauve un chiot resté près du corps sans vie de sa mère et devient sa famille d'accueil (vidéo)

Mocha est une petite chienne errante qui a été trouvée sur le bord d’une route au Mexique, à côté du corps de sa mère décédée. Une femme au grand cœur, nommée Brit, était de passage quand elle a aperçu la boule de poils esseulée. Bouleversée par sa situation, la bonne samaritaine l’a sauvée et lui a offert la vie qu’elle mérite.

Une Américaine nommée Brit traversait une route au Mexique, près de la frontière, lorsqu’elle a aperçu une petite chienne errante. La jeune va-nu-pattes se tenait à côté du corps sans vie de sa maman.

Bien que la bonne samaritaine ait souhaité lui offrir des funérailles dignes, elle a dû prendre la décision difficile de la laisser sur place. Toutefois, elle a sauvé son chiot et a décidé de le choyer jusqu’à la fin de ses jours. Brit a réalisé le plus grand souhait de toute mère pour son enfant…

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« Vous êtes une personne formidable »

Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir Brit porter secours à la petite chienne, qu’elle a baptisée Mocha. Cette dernière semblait à la fois triste et reconnaissante.

Depuis sa mise en ligne, elle a récolté plus de 62 000 mentions « j’aime ». « Vous êtes une personne formidable », écrit un internaute bouleversé par cette histoire. « La maman peut enfin reposer en paix en sachant que son bébé va vivre et s’épanouir », ajoute une utilisatrice du réseau social. « Merci ! Repose en paix, maman », commente une autre personne, ce à quoi Brit répond : « J'aurais tellement aimé qu'on puisse être là pour elle, mais au moins on a eu son bébé. »

Une belle vie pour Mocha

Désormais, Mocha savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Elle accompagne sa sauveuse dans ses aventures, et profite notamment de la vie sur la plage.

Comme le révèle Pet Helpful, Brit est une sauveteuse d’animaux, qui a l’habitude de sauver des vies animales et de leur trouver des foyers convenables. Pour l’instant, elle garde sous son aile la petite Mocha, pour laquelle elle se constitue famille d’accueil le temps de lui dénicher des adoptants sérieux et aimants. Par la suite, elle quittera son nid pour commencer un nouveau chapitre auprès de ses nouveaux humains préférés, pendant que Brit continuera à porter secours à d’autres animaux en détresse.

Le conseil de Woopets : que faire si vous trouvez un chien sur le bord de la route ?

Si vous trouvez un chien sur le bord de la route, commencez par sécuriser la situation sans vous mettre en danger. Approchez-vous calmement de lui, évitez les gestes brusques et vérifiez s’il porte un collier ou une médaille.

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Si possible, mettez-le à l’abri de la circulation avec une laisse improvisée ou en l’attirant doucement. Contactez ensuite une clinique vétérinaire, la mairie, la police municipale ou une association de protection animale. Un vétérinaire pourra vérifier s’il est identifié par puce électronique.

Dans tous les cas, évitez de le laisser repartir seul, même s’il semble habitué à l’extérieur. Vous pouvez aussi publier une annonce sur les réseaux sociaux avec une photo et le lieu où il a été trouvé.

Un chien perdu est souvent stressé et désorienté. Quelques gestes calmes peuvent vraiment faire la différence !