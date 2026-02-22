« Nous sommes tellement heureux pour elle », un refuge se réjouit de l’adoption d’une chienne abandonnée de 14 ans après une longue attente (vidéo)

Abandonnée à l'âge de 14 ans, la petite Tinkerbell avait presque perdu espoir. L’association Vintage Pet Rescue a heureusement pris soin d’elle et lui a même trouvé un foyer aimant après des mois d’attente. Une fin heureuse digne d’un conte de fées !

Vintage Pet Rescue est une association à but non lucratif qui se consacre au sauvetage et à l’adoption de chiens âgés ou avec des besoins spéciaux. Dans ce refuge sans cage, ces boules de poils souvent délaissées par les adoptants trouvent enfin l’amour et les soins qu’ils méritent. C’est le cas de Tinkerbell, une petite chienne de 14 ans qui a récemment été adoptée après une longue attente et qui commence enfin sa nouvelle vie auprès de sa famille pour toujours.

Un long parcours vers le bonheur

Abandonnée en octobre 2025, Tinkerbell a été recueillie par Vintage Pet Rescue après avoir été retrouvée attachée devant un immeuble à Providence (Rhode Island, États-Unis).

À cette époque, la petite chienne semblait avoir perdu tout entrain comme le prouve une publication de l’association la montrant tristement allongée dans un panier de chenil.

Par bonheur, Tinkerbell s’est rapidement revigorée en découvrant la vie du refuge. Après un bain rafraîchissant et une nouvelle coupe, elle a rejoint ses compagnons à 4 pattes et s’est immédiatement sentie chez elle.

Après plusieurs mois d’attente et d’espoir, elle a même obtenu la fin de conte de fées qu’elle méritait : trouver sa famille pour la vie.

© Vintage Pet Rescue / Facebook

« Nous sommes tellement heureux pour elle. »

Dans une vidéo TikTok relayée par Parade Pets, on voit la petite chienne fêter cette heureuse nouvelle en gambadant joyeusement dans la pièce.

« Nous sommes absolument ravis d'annoncer que Tinkerbell a été adoptée ! », peut-on lire à l'écran. « Cette petite a fait un sacré bout de chemin, elle va nous manquer, mais nous sommes tellement heureux pour elle. »

Dans les commentaires, les internautes se sont eux aussi réjouis pour la petite chienne et lui ont souhaité le meilleur pour l’avenir. « Quelle bonne nouvelle ! Allez Tinkerbell ! », s'est exclamé l'un d'eux. « Bravo Tinkerbell ! Je suis si heureuse pour toi, ma chérie », a renchéri une autre personne.

© Vintage Pet Rescue / Facebook

Une chose est sûre, l’histoire de cette adorable petite chienne prouve que l’âge n’est pas un obstacle au bonheur et que les boules de poils âgées méritent elles aussi de trouver une famille aimante.