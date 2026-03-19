« Ça, c’est de la confiance », chaque matin, cette chienne veut absolument dire bonjour aux chatons de son amie féline (vidéo)

Athena a connu les affres de l’errance, avant d’être adoptée par Eka l’hiver dernier. Il y a quelques semaines, la chatte a donné naissance à 5 adorables chatons, qui ont conquis le cœur de la chienne du foyer. Tous les matins, cette dernière attend avec impatience que son humaine préférée l’emmène voir ses nouveaux amis à fourrure.

Fin 2025, Eka a ouvert les portes de son cœur et de sa maison à une minette errante, qu’elle a affectueusement nommée Athena. Toutefois, la chatte lui a réservé une petite surprise ! Confortablement installée à l’intérieur, elle a mis au monde 5 chatons.

Kaia, la chienne de la famille, est immédiatement tombée sous le charme des nouveau-nés. Comme le rapporte le média Pet Helpful, la gentille chienne attend chaque matin que son adoptante adorée l’emmène leur rendre visite dans une chambre qui leur est entièrement dédiée.

© @ekasanimalplanet / TikTok (capture d'écran)

« On dirait que la chienne les compte pour vérifier qu’ils sont tous là »

Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir la chienne qui attend Eka dans les escaliers. Lorsque celle-ci arrive, Kaia la conduit avec joie devant la porte de la chambre où se trouve la petite famille de félins. Une fois à l’intérieur, la chienne s’empresse de renifler doucement les chatons. Puis, elle s’installe à proximité pour mieux les observer.

Athena, l’heureuse maman, accorde toute sa confiance à son amie canine ! Les 2 animaux ont noué une relation très forte, qui fait chaud au cœur.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue près de 30 000 fois et a reçu plus de 6 000 mentions « j’aime ». « Ça, c’est de la confiance », souligne une internaute. « On dirait que la chienne les compte pour vérifier qu’ils sont tous là », écrit un dénommé Sam. « Elle vous conduit vers ses bébés ! Je veux dire les bébés de son amie, qu’elle doit protéger à tout prix », commente une autre utilisatrice du réseau social sous le charme.

Une grande amitié

Lors de cette vidéo, les chatons d’Athena étaient âgés d’une semaine. Désormais plus grands, ils découvrent petit à petit le monde sous l’œil attentif de leur mère, mais aussi de leur fidèle protectrice canine.

Dès que Kaia les aperçoit, elle endosse instantanément son rôle de « seconde maman », et les câline doucement pour s’assurer qu’ils vont bien. Les jeunes félins adorent la chienne, et savent qu’ils pourront toujours compter sur elle !

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