« Ça, c’est de la confiance », chaque matin, cette chienne veut absolument dire bonjour aux chatons de son amie féline (vidéo)
Athena a connu les affres de l’errance, avant d’être adoptée par Eka l’hiver dernier. Il y a quelques semaines, la chatte a donné naissance à 5 adorables chatons, qui ont conquis le cœur de la chienne du foyer. Tous les matins, cette dernière attend avec impatience que son humaine préférée l’emmène voir ses nouveaux amis à fourrure.
Fin 2025, Eka a ouvert les portes de son cœur et de sa maison à une minette errante, qu’elle a affectueusement nommée Athena. Toutefois, la chatte lui a réservé une petite surprise ! Confortablement installée à l’intérieur, elle a mis au monde 5 chatons.
Kaia, la chienne de la famille, est immédiatement tombée sous le charme des nouveau-nés. Comme le rapporte le média Pet Helpful, la gentille chienne attend chaque matin que son adoptante adorée l’emmène leur rendre visite dans une chambre qui leur est entièrement dédiée.
© @ekasanimalplanet / TikTok (capture d'écran)
« On dirait que la chienne les compte pour vérifier qu’ils sont tous là »
Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir la chienne qui attend Eka dans les escaliers. Lorsque celle-ci arrive, Kaia la conduit avec joie devant la porte de la chambre où se trouve la petite famille de félins. Une fois à l’intérieur, la chienne s’empresse de renifler doucement les chatons. Puis, elle s’installe à proximité pour mieux les observer.
Athena, l’heureuse maman, accorde toute sa confiance à son amie canine ! Les 2 animaux ont noué une relation très forte, qui fait chaud au cœur.
Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue près de 30 000 fois et a reçu plus de 6 000 mentions « j’aime ». « Ça, c’est de la confiance », souligne une internaute. « On dirait que la chienne les compte pour vérifier qu’ils sont tous là », écrit un dénommé Sam. « Elle vous conduit vers ses bébés ! Je veux dire les bébés de son amie, qu’elle doit protéger à tout prix », commente une autre utilisatrice du réseau social sous le charme.
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Une grande amitié
Lors de cette vidéo, les chatons d’Athena étaient âgés d’une semaine. Désormais plus grands, ils découvrent petit à petit le monde sous l’œil attentif de leur mère, mais aussi de leur fidèle protectrice canine.
Dès que Kaia les aperçoit, elle endosse instantanément son rôle de « seconde maman », et les câline doucement pour s’assurer qu’ils vont bien. Les jeunes félins adorent la chienne, et savent qu’ils pourront toujours compter sur elle !
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Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.
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