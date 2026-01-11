« Ce fut le coup de foudre », elle visitait un refuge sans intention, mais le regard d’un chien a tout changé (vidéo)

Ce qui n’était au départ qu’une visite anodine dans un refuge par un jour pluvieux s’est rapidement transformé en un moment chargé d’émotion pour Adrina Silva. Une rencontre a en effet suffi à faire chavirer son cœur et bouleverser son existence.

Établie pour ses études à San Diego en Californie (États-Unis), Adrina Silva, 22 ans, a toujours aimé les chiens. Un jour de pluie, alors qu’elle et son amie s’ennuyaient, les 2 jeunes femmes ont donc tout naturellement décidé de rendre visite aux boules de poils d’un refuge local.

« Nous voulions interagir avec les chiens car ma colocataire et moi avons quitté nos chiens d'enfance pour nos études supérieures. », a expliqué Adrina à Newsweek. Elles étaient alors loin d’imaginer que cette sortie banale deviendrait une expérience inoubliable…

Un coup de cœur inattendu

Ce jour-là, Adrina n’avait aucune intention d’adopter, et pourtant… En croisant le regard de Stormi, une petite chienne de 8 mois entrée au refuge après avoir été trouvée errante, tout a changé.

Derrière la vitre de son enclos, cette Pitbull croisé remuait la queue avec enthousiasme, comme attirée par la présence des jeunes femmes. « Ce fut le coup de foudre », a confié Adrina. « Nous ne pouvions tout simplement pas la laisser là. »

C’est de cette façon que Stormi a trouvé sa nouvelle famille, auprès d’une maman attentionnée qui veille désormais sur elle au quotidien. « Nous sommes allés directement dans une animalerie pour lui acheter tout ce qu'il fallait, et depuis, elle est gâtée comme pas possible. Elle est mon ombre. Elle me suit partout et elle est complètement sortie de sa coquille timide. », a avoué sa nouvelle maîtresse.

Un bonheur partagé

Une tendre vidéo TikTok a immortalisé cette belle rencontre, avant de montrer Stormi prenant ses marques dans sa nouvelle maison. On voit ainsi la petite chienne admirer le lever du soleil depuis le balcon, allongée sur le lit de sa maîtresse, savourant un puppuccino ou exhibant sa nouvelle garde-robe ! Adrina confie que Stormi fait tourner les têtes au parc canin et suscite tout autant l’admiration en ligne.

Sa publication réconfortante a d’ailleurs cumulé plus d’un million de vues et de nombreux commentaires enthousiastes. « Impossible de ne pas ramener à la maison ce joli minois et cette queue qui remue », a déclaré un internaute. « Ce doux minois… comment résister ? », a ajouté un autre.

D’autres se sont réjouis pour Stormi : « Maintenant, elle vit sa meilleure vie ». Son nouveau quotidien semble en effet déjà plein de bonheur et d’aventures !