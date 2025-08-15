Une femme saute à l’eau pour récupérer un chien épuisé à 200 mètres de la côte, mais refusant de faire demi-tour

Alors qu’il profitait d’une sortie baignade à la mer avec ses propriétaires, Bertie a repéré une sorte d’île au large et s’est donné pour objectif de l’atteindre. Il n’a toutefois pas évalué correctement la distance qui le séparait de la péninsule et a commencé à s’épuiser sans toutefois renoncer à son but. Une sauveteuse a dû intervenir pour le secourir.

Si Elen Hill a été formée au sein de la RNLI (Institution royale nationale de sauvetage) pour sauver des humains, elle garde aussi l’œil sur les toutous qui se trouvent sur la plage de Newport (Pays de Galles). Un jour, la sauveteuse en mer a repéré un chien qui s’éloignait dangereusement de la côte pour atteindre une péninsule face à lui, Dinas Head. La femme a compris qu’il n’y parviendrait pas et s’est mise à l’eau pour le sauver.

Au départ, elle pensait simplement qu’il se baignait comme le font beaucoup d’autres canidés. Même s’il était un peu loin de la côte, rien ne présageait qu’il se trouvait en danger. Cependant, en voyant la détresse de ses propriétaires, la secouriste a compris que quelque chose n’allait pas.

© Elen Hill

Un danger imminent

Ces derniers, dont Kate Wagg, étaient très inquiets pour leur animal, rapportait The Tendby Observer . Quand Bertie s'est mis à l’eau et a commencé à nager vers Dinas Head, ils ont tenté de l’appeler pour qu’il fasse demi-tour, en vain. Le chien, têtu , continuait de nager et était déjà à 200 mètres de la rive quand Elen a décidé d’intervenir.

Elle a pris sa planche et est arrivée à sa hauteur. Là, elle a constaté qu’il était en détresse, car il s’était beaucoup essoufflé. Il risquait la noyade, mais la sauveteuse ne pouvait pas le faire grimper sur son surf, parce que Bertie était trop grand. Elle l’a alors dirigé vers la plage et a dû le soutenir au niveau du cou, car il était épuisé et commençait à se noyer.

A lire aussi : Ce Dobermann garde son calme lorsqu'un papillon se pose sur sa truffe et offre une séquence attendrissante (vidéo)