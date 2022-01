Des sauveteurs acclamés et applaudis après avoir récupéré un chien nageant à 600 mètres du rivage (vidéo)

Les chiens peuvent être d'excellents nageurs. Mais certains se retrouvent parfois confrontés à des situations périlleuses. Cela a été le cas pour un animal de compagnie originaire de la côte ouest des États-Unis.

Alors qu'il se promenait en compagnie de sa propriétaire à Zuma Beach, le quadrupède a visiblement succombé à l'irrésistible envie de profiter d'une bonne baignade. Hélas, ce qui était censé rester un moment de plaisir s'est mué en catastrophe. Le canidé s'est éloigné beaucoup trop loin du rivage, révèle FOX 11.

Après avoir été alertée, une équipe de sauveteurs a été dépêchée sur les lieux de l'incident. Le duo de professionnels a grimpé sur son Jet-Ski et s'est lancé à la rescousse de l'animal en détresse.

La boule de poils a été repêchée à près de 600 mètres de la plage, puis a été installée sur l'embarcation. De retour sur la terre ferme, les sauveurs ont mis leur protégé en sécurité. Ce dernier, sain et sauf, a pu retrouver ses propriétaires. Une femme, soulagée et comblée de joie, a d'ailleurs enlacé les héros du jour, lesquels ont été accueillis sous les applaudissements et les acclamations des spectateurs.

Not your everyday ocean rescue, but we were sure happy to help this 4 legged friend make its way back to the beach! Lifeguards launched a Rescue Watercraft from Zuma Beach after receiving a report of a dog swimming offshore of a small cove near Nicolas State Beach. pic.twitter.com/0PRLZ2cTaJ

