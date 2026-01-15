Après avoir regardé une photo floue, elle n’imaginait pas que sa chienne allait ressurgir comme par magie après 4 ans d’absence

Après près de 4 années d’absence et d’angoisse, une famille australienne a vécu un dénouement aussi inespéré qu’émouvant. Sa chienne disparue dans des circonstances troublantes a finalement refait surface, grâce à une belle mobilisation et un incroyable concours de circonstances.

La veille de Noël, Depha Miedecke était chez elle à Hobart, en Australie, occupée à emballer des cadeaux quand, en parcourant les réseaux sociaux sur son téléphone, une photo floue l’a interpellée. Elle y voyait une chienne au pelage noir et feu dont la silhouette lui était familière. On aurait dit la version très amaigrie de Lucy, son amie à 4 pattes introuvable depuis mars 2022. Ce n’était pas qu’une impression…

“J'ai toujours gardé espoir”

Lucy, croisée Kelpie / Bouvier Australien, avait été adoptée en 2018 alors qu’elle n’était encore qu’un tout jeune chiot. Depha Miedecke et sa famille étaient désespérées depuis sa disparition, très probablement consécutive à un vol. Le jardin où elle était censée se trouver était entièrement clôturé et fermé. En outre, un individu au comportement suspect avait été aperçu dans le quartier à l’époque.

“Nous avons placardé des affiches partout à Hobart, nous l'avons inscrite au registre des animaux perdus, nous avons appelé toutes les mairies, la RSPCA, nous avons effectué toutes les démarches possibles”, raconte Depha Miedecke au média australien ABC .



“J'ai toujours gardé espoir et eu le sentiment que nous pourrions la retrouver un jour, mais que cela se produise réellement est tout simplement incroyable”, poursuit-elle. C’est effectivement ce qui s’est passé lorsqu’elle est tombée sur cette fameuse photo floue.

Les habitants la nourrissaient depuis 8 mois mais ne parvenaient pas à l’approcher

Elle a contacté Lisa Green, l’auteure de la publication. Experte en capture d’animaux de compagnie perdus, elle avait récemment été sollicitée par les habitants de Murdunna pour mettre fin à l’errance de la chienne en question qu’ils nourrissaient depuis avril 2025 sans parvenir à l’approcher.

L’animal errait aux abords d’une autoroute, ce qui la mettait en danger. Elle constituait aussi un risque pour les automobilistes, puisqu’elle était susceptible de causer un accident si elle venait à se retrouver sur la chaussée.

Le 24 décembre, Lisa Green a placé une cage trappe avec nourriture, eau et panier à l’intérieur, près de ladite autoroute. Le jour de Noël, la chienne s’y est finalement laissé enfermer.

“Nous avons tous fondu en larmes”

Après avoir appelé la spécialiste, Depha Miedecke et sa fille Freya Hansen se sont rendues sur les lieux le 26 décembre. La puce d’identification de la chienne leur a apporté la confirmation ; il s’agissait bien de Lucy. "C'était tout simplement incroyable — nous avons tous fondu en larmes", dit sa maîtresse.

“Quand nous sommes arrivées, elle tremblait de tous ses membres, indique, pour sa part, Freya Hansen. Elle était complètement terrifiée”.

L’examen vétérinaire a révélé qu’elle avait perdu 14 kilogrammes depuis sa disparition. “Elle est couverte de tiques et a des puces, mais physiquement, elle va bien et elle a passé toutes ses analyses de sang hier soir”, détaille sa propriétaire, reconnaissante à l’égard de Lisa Green et des habitants de Murdunna.

Lucy a pu passer sa première nuit chez elle depuis près de 4 ans.

