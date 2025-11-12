Tendre record pour cette chienne guide qui donne naissance à 13 adorables chiots

En Angleterre, une adorable chienne Labrador Retriever a récemment marqué les esprits en donnant naissance à une portée exceptionnelle. Elle a effectivement accouché de 13 chiots, qui sont promis à un avenir des plus nobles. Ils intégreront bientôt un programme de formation très particulier, avec un objectif commun : changer des vies en tant que chiens guides d’aveugle.

Basée à Leamington Spa dans le comté du Warwickshire en Angleterre, Guide Dogs forme des chiens guides d’aveugle depuis plusieurs décennies. L’association dispose de son propre élevage, et d’autres organisations s’adressent d’ailleurs à elle pour trouver leurs futurs canidés destinés à aider des personnes atteintes de cécité.

Le plus grand élevage de chiens guides au monde

En réalité, le siège de Guide Dogs abrite le plus grand programme d’élevage de chiens guides au monde. “Nous élevons 1 300 chiens par an, explique, en effet, la responsable Katy Wild-O'Neil à la BBC . Nous avons donc évidemment besoin de beaucoup de volontaires dévoués, et nous pouvons compter sur des bénévoles incroyables qui continueront à élever des chiots pour nous.”

Récemment, l’une des chiennes de l’association Guide Dogs a accouché d’une portée record, la plus nombreuse depuis 3 ans. Yori a ainsi donné naissance à 13 petits adorables Labrador Retrievers dont l’avenir est déjà tout tracé.

Les chiots ont tous reçu des noms inspirés de l’univers de la boulangerie et de la pâtisserie. Les 7 mâles ont ainsi été appelés Biscuit, Crumble, Bagel, Crumpet, Rye, Tiger et Pretzel. Quant à leurs 6 sœurs, elles se nomment Apple, Eccles, Cocoa, Chelsea, Custard et Ginger.



Pas loin du record d’Unity

Cette portée est la plus importante chez Guide Dogs depuis celle mise au monde par Unity, femelle Berger Allemand, en 2022 ; celle-ci avait alors accouché de 16 chiots.

Lorsqu’ils seront suffisamment grands et autonomes (vers l’âge de 10 semaines), les 13 petits de Yori seront confiés à des familles relais à travers le pays. Auprès de cells-ci, les jeunes quadrupèdes apprendront les bases de la vie à la maison et de l’éducation. Ils passeront ensuite à la phase de l’apprentissage spécifique à leur futur métier de chien guide d’aveugle. Ils pourront rejoindre leurs maîtres dès 2027.

