Victime d’un AVC en 2019, Line Renaud avoue « avoir été sauvée » par Pirate, son Cavalier King Charles

Lors d’une récente interview, Line Renaud a évoqué un incident qu’elle avait choisi de garder secret, ainsi que le rôle qu’avait joué son chien dans son sauvetage ce jour-là.

Line Renaud, que l’on notamment a vue dans la saga des « Ch’tis » et qui devrait retrouver Dany Boon dans son prochain film « Le Palmier », a accordé une interview à Paris Match, parue dans l’édition de ce 24 septembre 2020. La comédienne de 92 ans s’y est confiée sur sa carrière et sa vie, évoquant au passage l’AVC dont elle avait été victime il y a un an et demi, comme le rapporte Purepeople.

Jusque-là, la native de Nieppe (Nord) avait choisi de rester discrète à propos de cet incident survenu le 10 avril 2019, et lors duquel la présence de son chien Pirate avait été salvatrice.

Elle raconte qu’elle s’était réveillée vers 7h30 ce matin-là. Le Cavalier King Charles Spaniel était à ses côtés dans sa chambre. En voulant se lever pour aller à la salle de bain, Line Renaud avait glissé et, dans sa chute, ses jambes s’étaient coincées sous le lit. En se débattant, elle s’était cassé la cheville droite et ne pouvait plus se relever. Elle se souvient n’avoir ressenti aucune douleur, bien que consciente.

D’habitude, à cette heure-là, son chien quittait la chambre pour aller faire ses besoins, mais Pirate avait préféré rester auprès d’elle en la voyant en difficulté. Remarquant que le quadrupède n’était toujours pas sorti, Jacinthe, l’aide à domicile de l’actrice, est venue voir ce qui se passait. C’est là qu’elle a vu Line Renaud par terre et a aussitôt appelé les secours.

Transportée à l’hôpital Foch à Suresnes (Hauts-de-Seine), elle a fini par perdre connaissance pendant qu’on l’installait sur un brancard. A son réveil, son amie Claude Chirac lui a expliqué qu’elle venait de faire « un petit AVC » et qu’elle avait eu beaucoup de chance, qu’elle aurait « pu être défigurée, ne pas pouvoir parler ».

En effet, à la suite de la chute, le caillot sanguin n’était resté coincé que très brièvement dans un vaisseau, d’où les conséquences limitées de l’AVC. Line Renaud a été hospitalisée jusqu’au 12 juillet, avec un transfert à l'hôpital Stell de Rueil-Malmaison entretemps.

Pour elle, il ne fait aucun doute que Pirate l’avait sauvée en restant à ses côtés.

Merci à tous pour vos vœux, reçus sur Twitter. Tant d’amitié et d’amour réchauffe le cœur. Love. Line (et son Pirate) pic.twitter.com/7T6f1BNZkU — Line Renaud (@linerenaud) January 27, 2015

Line Renaud et son chien Pirate, dans un Tweet de 2015