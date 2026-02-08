Hanté par le souvenir du chiot attaché dehors qu'il avait sauvé, ce policier a fini par écouter son cœur en prenant une décision qui a changé leur vie à tous les deux

Le destin réserve parfois de belles surprises, surtout lorsqu’un acte de compassion vient s’en mêler. Après une intervention marquante auprès d’un jeune chien en détresse, un policier n’a jamais vraiment réussi à tourner la page. Quelques semaines plus tard, il est revenu vers celui qu’il avait sauvé.

Un mois après avoir porté secours à un jeune chien abandonné, un policier est revenu le voir pour une raison réjouissante. Il l’a, en effet, adopté, rapportait WQAD .

Le canidé en question avait été découvert le jour de Noël 2025 alors qu’il était attaché à un arbre, à Davenport dans l’Etat de l’Iowa (Etats-Unis). La police locale (Davenport Police Department) avait été alertée, et c’est l’officier Doug Scroggins qui s’était rendu sur les lieux pour lui venir en aide.

Après avoir tenté, en vain, de retrouver ses propriétaires, il l’avait emmené au refuge de la Humane Society of Scott County.

Doug Scroggins a continué de prendre des nouvelles du rescapé, qui a été appelé Odin après son sauvetage.

Se sentant très attaché au quadrupède, le policier a commencé à envisager sérieusement d’en faire le nouveau membre de sa famille. Il a fini par sauter le pas.

La police de Davenport a, en effet, annoncé que l’officier Scroggins a officiellement adopté Odin sur sa page Facebook le mercredi 28 janvier 2026.



Le policier avait fait la même chose pour un autre chien des années plus tôt

Odin, qui est désormais âgé de 9 mois, “va maintenant rejoindre un autre chien chez l’agent Scroggins, qu’il avait adopté il y a près de 8 ans après avoir répondu à un appel similaire”, apprend-on par ailleurs via ce post comprenant une photo du duo.

Le même cliché a été partagé par la Humane Society of Scott County, qui a rappelé que “tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent des badges”.

Pour Odin, cette adoption marque la fin d’un parcours incertain et le début d’une vie stable. Quant à Doug Scroggins, ce choix prolonge un engagement déjà ancien, transformant une intervention en une décision personnelle durable et noble.