Apprenant que sa chienne disparue 4 ans plus tard a été retrouvée, il parcourt 1500 km et traverse une tempête de neige pour la revoir

Aux Etats-Unis, une chienne et son maître se sont retrouvés au cœur d’une histoire où le hasard, la persévérance et un petit détail crucial ont changé le cours des choses. Un récit touchant qui rappelle que, même après des années de séparation, l’espoir peut surgir là où on ne l’attend plus

L’identification des animaux de compagnie a encore fait des merveilles et permis à une famille d’être à nouveau au complet. Cette fois-ci, c’est du côté de Philadelphie, dans l’Etat de la Pennsylvanie (Etats-Unis), que d’émouvantes retrouvailles ont eu lieu entre une chienne perdue depuis des années et son humain, rapportait NBC10 Philadelphia .

La chienne en question, Labrador Retriever à la robe chocolat, s’était volatilisée 4 ans plus tôt, alors qu’elle et son maître habitaient encore Philadelphie. Son propriétaire l’avait longtemps cherchée, mais elle était restée introuvable malgré ses efforts.

Par la suite, l’homme avait déménagé bien loin de la Pennsylvanie. Il s’était, en effet, établi dans l’Etat du Wisconsin. Il avait bien pris soin de signaler la disparition de son amie à 4 pattes, qui portait sa puce d’identification.

Il était donc resté sans nouvelles de la chienne jusqu’en janvier 2026 et ce dénouement aussi inattendu qu’heureux.

Retrouvée à une poignée de kilomètres de son ancienne maison

Un bon samaritain venait, en effet, de la découvrir seule dans la rue, à moins de 5 kilomètres de l’ancien domicile de son maître. Ignorant s’il avait affaire à une chienne errante ou égarée, il l’a emmenée au refuge local, celui de l’association ACCT Philly (Animal Care and Control Team of Philadelphia).

L’équipe de la structure d’accueil l’a recueillie et passée au lecteur de puce d’identification. Grâce à cette dernière, les membres du personnel d’ACCT Philly ont appris qu’elle s’appelle Cipo, mais aussi et surtout que cela faisait 4 ans que son maître tentait de la retrouver.

NBC10 Philadelphia

Ils ont donc appelé ce dernier, qui n’en a pas cru ses oreilles. Sa joie et son émotion étaient telles qu’il a décidé d’entreprendre immédiatement le long voyage de 1 500 kilomètres, malgré la violente tempête de neige qui s’abattait sur la région, pour revoir sa chienne Cipo et la ramener auprès de lui.